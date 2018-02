Šláger sa skončil debaklom. Slovan deklasoval Žilinu

Hlasy po zápase:

Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej: "Samozrejme, sme veľmi radi, že sme vyhrali. Víťazstvo sa ľahko nerodilo, bol to veľmi náročný zápas proti kvalitnému súperovi, ktorý nám nedaroval ani centimeter ihriska. Prvý gól nám veľmi pomohol, druhý polčas z našej strany bol ešte lepší, kompaktnejší. Tešia ma aj góly a premenené šance, chlapci góly veľmi potrebovali. Bolo veľké pozitívum, že hráči odovzdali všetko pre kolektív a podriadili sa vízii zvládnuť tento zápas."

Juraj Jarábek, tréner Zlatých Moraviec: "Futbal nám ukázal horšiu tvár. Chalanom nemám čo vytýkať, my sme sa veľmi dobre na Podbrezovú pripravili. Bol to zápas o prvom góle, bohužiaľ sme ho dostali v nastavenom čase prvého polčasu z úplne jednoduchej situácie po strate koncentrácie, zlom odkope, strate koncentrácie. V druhom polčase sme sa snažili hrať kombinačne, aj na tom ťažkom teréne. Horší sme herne neboli, súper bol však agresívnejší, predurčovali ho na to postavy fyzicky vyspelých hráčov. My sme neukázali čo vieme, na tomto teréne sme ťažko mohli hrať kombinačný futbal."

Matúš Turňa, strelec úvodného gólu Podbrezovej: Teší nás dôležité víťazstvo, môj gól bol bonusový. Zbehol som si za obranu, Stijepo Njire mi to dobre načasoval, loptu som si dobre prebral a už sa len snažil presne zakončiť. Nechceme nechať vývoj na poslednú chvíľu, povedali sme si, že na jar sa pokúsime vyhrávať, 39 bodov je pre nás cieľ a neustále makáme, aby sme boli stále lepší. Nebola to náhoda, teraz prišlo obdobie, že popri celkom dobrej hre zbierame aj body. Škoda je len, že už sme stratili šancu postúpiť do prvej šestky, teraz si treba hlavne zdvihnúť sebavedomie

Peter Orávik, stredopoliar Zl. Moraviec: "Podľa výsledku to nevyšlo, ale myslím si, že do prvého gólu, čo sme dostali, sme boli vyrovnaným súperom, Podbrezovú sme do ničoho nepustili. Zlomový moment bola 45. minúta, Ewerton zaspal, Turňa mu zabehol za chrbát a strelil gól, to nás asi položilo. Potom sme sa ešte snažili postaviť na nohy, ale vyloženú šancu sme nemali. Domáci boli agresívnejší, vyhrávali súboje, to bolo dôležité."