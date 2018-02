Višňovský: Na Slovensku chýba systém, nezalepme si medailami Kuzminovej oči

Ako môžeme v takomto prostredí vychovať ďalších medailistov, pýta sa bývalý slovenský hokejista.

24. feb 2018 o 17:26 SITA

BRATISLAVA. "Je to paráda, čo Nasťa Kuzminová predviedla na svojej tretej olympiáde. Je obdivuhodné, že sa tak dlho dokázala udržať vo svetovej špičke. Bežecky je pripravená fantasticky.

Momentálne je najlepšia medzi všetkými biatlonistkami. V tom nemá konkurenciu. Škoda, že teraz tak dobre aj nestrieľa ako behá. Ak by to dokázala, boli by jej medaily ešte cennejšie. Mali by sme ešte väčšiu radosť."

Takto pred týždňom pre agentúru SITA reagoval na triumf slovenskej reprezentantky v biatlone Anastasie Kuzminovej v súťaži na 12,5 km s hromadným štartom bývalý výborný hokejový obranca Ľubomír Višňovský.

Nie je vymyslený systém

"Má môj veľký obdiv. Klobúk dole pred jej výkonmi. Nemám k tomu čo dodať. Iba ak to, že jej k výkonom gratulujem. Vďaka nej sme zažili pre televíznou obrazovkou nádherné chvíle."

Keďže vtedy do skončenia ZOH v Pjongčangu chýbalo ešte niekoľko dní, 41-ročný rodák z Topoľčian sa nebránil ani otázke, komu zo slovenských športovcov - olympionikov by ešte doprial medailovú radosť.

Priznal, že najmä zjazdovým lyžiarkam a hokejistom. A potom aj iným, no to už držiteľ kompletnej kolekcie medailí z MS 2000 - 2003 v hokeji nevidel reálne. To by podľa neho bola už hotová senzácia.

"Pýtate sa prečo? Predsa sledujem dianie v našom športe vo všeobecnosti. Mám v ňom aký - taký prehľad. Vidím na vlastné oči, aký je zo strany vlády a štátu nezáujem o podporu talentovanej mládeže.

Nikto im nedokáže pomôcť pri ich športovom raste. Ako potom v takomto prostredí a existujúcich podmienkach môžeme vychovať ďalších medailistov z majstrovstiev sveta a olympiád?" reagoval Ľubomír Višňovský.

"V našom štáte nie je doteraz vymyslený systém, ktorý by užitočne podporoval športovanie detí.

Všetky opatrenia, ktoré sme doteraz v tejto oblasti zažili, iba s vypätím všetkých síl suplujú to, čo by u nás malo byť samozrejmosťou," konštatoval úspešný slovenský reprezentant, ktorý hral na deviatich svetových šampionátoch.

Kde majú vyrásť olympionici?

"Kde tí noví olympionici majú vyrásť, keď športoviská sa u nás skôr búrajú ako stavajú? Pozrite sa, koľko športovísk zmizlo za posledných dvadsať rokov iba v samotnej Bratislave.

Čo sa postavilo namiesto nich? Nič, čo by pomáhalo športovým talentom," zdôraznil bývalý dlhoročný slovenský reprezentant a štvornásobný olympionik.

"Ak si odmyslíme futbalové štadióny, ukážte mi, čo nové sa v tejto krajine za posledných desať - pätnásť rokov pre športovcov vo všeobecnosti postavilo.

Ukážte mi nové športovisko, ktoré by slúžilo deťom, ktoré chcú vo voľnom čase športovať, resp. ktoré snívajú o tom, že raz budú hrať na veľkom podujatí.

Ak by ich nepodporovali rodičia a ich známi, mnohé z tých detí by už dávno nešportovali. Bez rodičovskej podpory by šport nútene odsunuli na vedľajšiu koľaj.

Nezalepme si teraz medailami Kuzminovej z Pjongčangu oči, pozorne sa pozrime, ako sa kompetentní ľudia v tomto štáte nestarajú o mladých športovcov... A vy sa potom pýtate, kto okrem Kuzminovej by ešte mohol doniesť zo zimnej olympiády medailu?"

Aj takto reagoval na dianie v slovenskom športe ofenzívny obranca, ktorý v rozpätí necelých dvoch sezón v rokoch 1994 - 1996 reprezentoval Slovensko nie iba na svetovom šampionáte 1996 vo Viedni, ale hral aj na MS do 18 rokov a bol účastníkom MS hráčov do 20 rokov.

Tvrdá realita

"Ak sa v najbližšom čase radikálne nezmení prístup kompetentných k športujúcej mládeži, tak pravdepodobne nikto. Znie to veľmi tvrdo, ale bohužiaľ, je to pravda.

Je to tvrdá realita, ktorá náš šport v najbližších rokoch čaká," konštatoval 41-ročný rodák z Topoľčian, ktorý okrem rodného mesta športové majstrovstvo rozvíjal v Slovane Bratislava.

"Skúste si radšej zodpovedať otázku: kde by boli Velez Zuzulová, Vlhová, bratia Žampovci, sestry Fialkové a ďalší slovenskí olympionici z Pjongčangu bez všestrannej podpory rodičov?

Ako je to možné, že kompetentných ľudí, ktorí sú v tomto štáte zodpovední za rozvoj mládežníckeho športu, táto otázka vôbec netrápi? Ona trápi bývalých reprezentantov a olympionikov.

Ale to je pre nápravu tých kľúčových vecí okolo nášho športu veľmi, veľmi málo," zdôraznil odchovanec topoľčianskeho hokeja, ktorý v zámorskej NHL počas 15 sezón v základnej časti odohral 885 zápasov.

Dosiahol v nich 495 bodov (128 gólov a 367 asistencií). Okrem toho má na konte 28 stretnutí v play off, v ktorých prihral na 8 gólov. Okrem NHL necelé tri súťažné ročníky pôsobil aj v nadnárodnej KHL.