Kuzminová zachránila slovenskú povesť. Akú známku si dala Vlhová?

PJONGČANG. Na olympiádu do Pjongčangu išli slovenskí športovci s veľkými očakávaniami. O medailu mali bojovať viacerí.

Slováci napokon získali tri medaily. Prekonali tým minulé hry v Soči, kde mali len jednu zlatú medailu vďaka Anastasii Kuzminovej, a tiež olympiádu vo Vancouvri 2010, kde brala zlatú a striebornú medailu Kuzminová a bronzovú Pavol Hurajt.

Niektorí potvrdili svoje ambície, dokonca ich aj prekonali. Iní za nimi výrazne zaostali.

Kuzminová zachránila Slovákov

Pred olympiádou sa do Kuzminovej vkladali najväčšie očakávania, keďže v tejto sezóne stála v pretekoch Svetového pohára už sedemkrát na stupni víťazov. Jedna medaila by bola výborná, dve famózne. Ale tri čakal málokto.

Navyše, keď v rýchlostných pretekoch, v ktorých brala z posledných dvoch olympiád zlato, skončila až trinásta. „Dostala som vedro studenej vody, ktoré mi pomohlo,“ reagovala.

Vo zvyšných troch individuálnych súťažiach brala zakaždým medailu.

V stíhacích pretekoch sa z trinástej pozície prepracovala na druhú, čo zopakovala aj vo vytrvalostnej súťaži. To najlepšie si nechala na koniec, zvíťazila v pretekoch s hromadným štartom.

„Bol to môj sen prísť do cieľa so slovenskou vlajkou a konečne sa mi to podarilo,“ priznala.

Kuzminová je so šiestimi medailami (tri zlaté, tri strieborné) najúspešnejšou slovenskou olympioničkou všetkých čias. A v Pjongčangu zachránila slovenskú povesť.