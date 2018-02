Golonka: Ramsay je obeťou nášho neúspechu, nie jeho príčinou

Od štátu by mala dostať toľko peňazí, aby už do konca života nemusela nič robiť, vraví Golonka o Kuzminovej.

25. feb 2018 o 11:37 TASR

BRATISLAVA. Slovenskí hokejisti obsadili na zimných olympijských v Pjongčangu predposlednú jedenástu priečku a zopakovali tak umiestnenie z olympijského turnaja spred štyroch rokov v Soči.

No kým v Rusku ich viedol český kouč Vladimír Vůjtek, tento rok ich mal Kanaďan Craig Ramsay, ktorý zasadol na trénerskú stoličku iba vlani.

Legendárny slovenský hokejista Jozef Golonka v televíznom štúdiu TABLET.TV prezradil, ako sa mu pozdávala hra Slovákov pod vedením Ramsayho, zhodnotil vystúpenie Slovenska a vysvetlil aj to, čo by si zaslúžila jediná slovenská medailistka zo ZOH 2018, biatlonistka Anastasia Kuzminová.

História sa bude pýtať na konečné umiestnenie

Vzhľadom na to, že do Pjongčangu necestovali hráči NHL, očakával sa vyrovnanejší hokejový turnaj, na ktorom mohol prekvapiť hociktorý tím. Slovenským reprezentantom sa to podarilo hneď na úvod, keď dokázali zdolať mužstvo Olympijských športovcov z Ruska (3:2).

"Pred týmto zápasom všetci z môjho okolia tvrdili, že dostaneme od Rusov strašný 'pakel'. Ja som však pre zmenu hovoril, že práve v tomto súboji sa môžu naši hráči postarať o dobrý výsledok, pretože tohto súpera veľmi dobre poznáme," priznal Golonka.

"Zároveň som čakal, že nás podcení, čo by sme mohli využiť. Okrem toho išlo o prvý zápas na podujatí, a ten je vždy otvorený, stať sa môže hocičo. A tak sa aj bolo. Lenže, bohužiaľ, jeden zápas nerobí celý turnaj, história sa nebude pýtať, akým výsledkom sa skončil jeden duel, ale akú konečnú priečku sme na olympiáde obsadili," doplnil.

V ďalšom priebehu zverenci trénera Ramsayho už ani raz nevyhrali. Nasledovali prehry s USA (1:2), so Slovinskom (2:3 po samostatných nájazdoch) a v kvalifikácii o štvrťfinále nezdar opäť s Američanmi (1:5).

Golonka: Hrajme tak, aby sme vyhrali

"Táto okyptená olympiáda nám dávala možnosť urobiť dobrý výsledok. Bohužiaľ, ten sme zaznamenali hneď v úvode proti najsilnejšiemu súperovi, no potom prišiel krach a išli sme dole vodou," poznamenal Golonka.

"Potvrdilo sa tak staré-známe české porekadlo 'První vyhrání z kapsy vyhání'. Celkovo naše účinkovanie na tohtoročnej olympiáde hodnotím ako veľmi neúspešné, pripomenulo mi to olympijský turnaj v Nagane pred 20 rokmi," dodal.

“ Pre mňa je malý zázrak, aby jedna žena, ktorá medzitým porodila deti, sa dokáže udržať vo svetovej špičke. To, že ju Slovenský olympijský výbor pred pár rokmi získal a dokázal pre ňu vybaviť štátne občianstvo, bola veľká vec. „ Jozef Golonka o Anastasii Kuzminovej

Napriek rovnakému umiestneniu ako pred štyrmi rokmi na ZOH v Soči si viacerí slovenskí reprezentanti pochvaľujú systém, ktorý od nich vyžaduje tréner Ramsay. Golonka však nezaznamenal v slovenskej hre žiadne výrazné zmeny.

"Čo sme pod jeho vedením vyhrali? Ale pozor, ja nebudem kritizovať Ramsayho. On je obeť, nie príčina nášho neúspechu v Pjongčangu. My môžeme hrať útočne, ale hrajme útočne tak, aby sme vyhrali," zamyslel sa Golonka.

"Teraz tu hovoríme o nejakom forčekingu, čo je inak nátlaková hra a týmto spôsobom sme hrali už v Slovane pod vedením trénera Laca Horského, keď som mal 19 rokov. O čom sa tu teda bavíme," pokračoval.

Kuzminová je preňho malým zázrakom

Slovenskí hokejisti v Kórejskej republike radosť neurobili, no biatlonistka Anastasia Kuzminová pre zmenu áno. V Pjongčangu získala jednu zlatú a dve strieborné medaily.

"Pre mňa je malý zázrak, aby jedna žena, ktorá medzitým porodila deti, sa dokáže udržať vo svetovej špičke. To, že ju Slovenský olympijský výbor pred pár rokmi získal a dokázal pre ňu vybaviť štátne občianstvo, bola veľká vec," priznal Golonka.

"Je to žena, ktorá dokázala prekonať všetky biologické hranice, ktoré existujú. Ja som bol počas mojej hráčskej kariéry z rôznych príčin taktiež na dlhý čas viackrát vyradený a viem, aké bolo náročné plnohodnotne sa vrátiť späť," spomínal.

"A to som sa venoval kolektívnemu športu, kým Kuzminová individuálnemu, takže v jej prípade to bolo omnoho náročnejšie. Mne totiž pomohli spoluhráči, no jej nemal kto pomôcť. Jedine jej vôľa, úžasné nasadenie, disciplína a usporiadanie rodinného života tak, aby všetko fungovalo. Klobúk dole pre ňou. Od štátu by mala dostať toľko peňazí, aby už do konca života nemusela nič robiť," dodal Golonka.