Nemci boli pár sekúnd od zázraku. Zastavilo sa nám srdce, priznal Daciuk

Hokejové zlato v Pjongčangu získali Rusi, vo finále zdolali Nemcov 4:3 po predĺžení.

25. feb 2018 o 11:14 Marián Szűcs

Ruskí hokejisti hádžu do vzduchu svojho trénera Olega Znaroka.(Zdroj: TASR/AP)

PJONGČANG, BRATISLAVA. Podľa papierových predpokladov mali byť už dávno doma. Už ich víťazstvo v osemfinále olympijského turnaja nad Švajčiarskom bolo prekvapením. Nikto im neveril.

To však boli nemeckí hokejisti ešte len na začiatku svojej rozprávkovej jazdy v Pjongčangu. Keď vo štvrťfinále zdolali Švédsko, hovorilo sa o senzácii. A po triumfe nad Kanadou v semifinále o zázraku na ľade.

„Pred olympiádou sme si mysleli, že si finále pozrieme doma v televízii,“ priznal kouč Nemcov Marco Sturm.

Zlato bolo tak blízko

Aj tak však malo byť finále proti tímu Olympijských športovcov z Ruska na čele s Pavlom Daciukom či Iľjom Kovaľčukom iba formalitou.

Nemci predtým odohrali na turnaji šesť zápasov za deväť dní, tri z nich zvládli až v predĺžení či nájazdoch. Budú unavení, predpovedali experti.

A naozaj, Rusi mali vo finále dlho prevahu. Lenže ešte 56 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času Nemci viedli 3:2 a hrali presilovku. Senzačná zlatá medaila bola tak blízko.

Napokon ju však získali Rusi. Najmä vďaka dvom výnimočným mladíkom, ktorí boli pri všetkých štyroch góloch svojho tímu.

Nikita Gusev (25 rokov) dal dva góly a na zvyšné dva prihral, Kirill Kaprizov (20 rokov) pridal k trom asistenciám aj rozhodujúci gól v predĺžení.

Daciuk: Toto sme nečakali

Ešte sedem minút pred koncom zápasu to bola zväčša opatrná partia so skóre 1:1. Potom sa však začali diať veci. Rusi dali gól, ale Nemci o desať sekúnd vyrovnali. A v 57. minúte dokonca viedli. K tomu dostali od súpera darček - presilovku takmer do konca zápasu.