Nitra pohodlne zdolala Trenčín, strelila štyri góly

Hlasy po zápase:

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Ja by som pochválil Nathana Lawsona, ktorý dnes odchytal výborný zápas, svojím istým prejavom dával sebavedomie obrane a od toho sa to odvíjalo. Začiatok z pohľadu spolupráce nebol optimálny, ale tým, že sme sa ujali vedenia, tak sme ten zápas mohli lepšie kontrolovať. Rozhodli ubránené oslabenia, keďže bolo veľa vylúčených. Fauly na útočnej polovici sme hráčom vyčítali, pretože nabudúce sa to proti súperovi, akým je Trenčín, nemusí vyplatiť."

Peter Oremus, tréner Trenčína: "Úvod nebol z našej strany zlý, ale dnes rozhodla realizácia šancí. Keď sa nevieme presadiť pri toľkých presilovkách, tak nemôžeme v Nitre zápas zvládnuť. Máme dva dni na vylepšenie, aby sme odohrali lepší zápas. Dnešný zápas rozhodlo to, že sme sa nepresadili viac ako jedenkrát."