Volejbalovú reprezentáciu žien povedie Talian Marco Fenoglio

Hokejový Zimný štadión Ondreja Nepelu sú dejiskom slovenskej časti ME 2019 volejbalistiek.

27. feb 2018 o 11:20 (aktualizované 27. feb 2018 o 13:42) TASR

BRATISLAVA. Novým trénerom slovenskej volejbalovej reprezentácie žien sa stal Talian Marco Fenoglio.

Štyridsaťsedemročný kouč podpísal s vedením Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) zmluvu na dva roky. V Bratislave to v utorok na tlačovej konferencii oznámil prezident SVF Martin Kraščenič.

Fenoglio sa vracia na Slovensko

Fenoglio prebral žezlo po Marekovi Rojkovi, ktorý tím viedol od roku 2013. Na Slovensko sa vracia druhýkrát, v rokoch 2009 až 2011 pôsobil ako asistent krajana Emanuela Zaniniho pri mužskej reprezentácii.

Fenoglio je momentálne trénerom talianskeho prvoligového klubu Nordmeccanica Modena.

V minulej sezóne doviedol tím Igor volley Novara k majstrovskému titulu v prestížnej talianskej Serie A1, vďaka čomu získal druhýkrát v kariére ocenenie pre najlepšieho trénera roka 2017.

Na lavičke tímu Foppapedretti Bergamo získal v roku 2006 taliansky titul a o rok neskôr triumf v prestížnej Lige majstrov.

Keď prišla ponuka, neváhal ani sekundu

Na Apeninskom polostrove pôsobil vo viacerých kluboch v pozícii hlavného trénera, asistenta, ale aj kondičného trénera. Bohaté skúsenosti má aj ako tréner mužských tímov.

Na medzinárodnej úrovni bol asistentom slovenskej aj nemeckej mužskej reprezentácie a pri talianskom národnom tíme pôsobil v rokoch 1999 až 2002 ako kondičný tréner.

“ ME budú pre nás o to prestížnejšie, že sa uskutočnia na Slovensku. Ja som taký, že sa nechcem len zúčastniť, ale vždy sa snažím vyhrať. „ Marco Fenoglio

"Keď prišla ponuka zo Slovenska, neváhal som ani sekundu. Pri mužskej reprezentácii som v rokoch 2009 až 2011 zažil veľmi dobré a úspešné obdobie, na čo rád spomínam. Mám na Slovensku veľa kamarátov, poznám dobre ľudí z federácie, s ktorou sa mi veľmi dobre spolupracovalo a preto som sa hneď rozhodol, že ponuku prijmem," povedal Fenoglio.

Taliansky tréner po úspechoch na klubovej úrovni túži preraziť aj v reprezentácii.

"Verím, že dosiahnem úspech aj na medzinárodnej úrovni. Ďakujem vedeniu Slovenskej volejbalovej federácie za príležitosť. Družstvo zatiaľ dôkladne nepoznám, ale dostal som informácie o hráčkach a pomaly si študujem podrobnosti o tíme.

Pripomína mi to situáciu, keď prišiel Emanuele Zanini k mužskej reprezentácii Slovenska. Začínali sme na bode nula, ale postupne sme sa prepracovali k úspechom. Verím, že so ženskou reprezentáciou to bude podobné," dodal Fenoglio.

Fenoglio: Vždy sa snažím vyhrať

Zloženie realizačného tímu zatiaľ nie je známe, nový tréner však už pozná program zápasov. Je do neho zaradená aj zlatá Európska liga.

1. krát sa ME vo volejbale budú konať na Slovensku

"V príprave na zlatú Európsku ligu bude veľmi málo času, absolvujeme približne dva týždne tréningu a začína sa súťaž. V prvom rade musím zostaviť 13 až 14 členný tím a uvidíme ako sa nám bude dariť. Našimi súpermi budú silné tímy Česko, Bielorusko a Španielsko, nebude to jednoduché, ale pokúsime sa uhrať čo najlepšie výsledky."

Nový tréner by chcel formovať tím už aj na ME v roku 2019, Slovensko bude jedným zo spoluorganizátorov kontinentálneho šampionátu.

"ME budú pre nás o to prestížnejšie, že sa uskutočnia na Slovensku. Ja som taký, že sa nechcem len zúčastniť, ale vždy sa snažím vyhrať. Vieme, že to nebude jednoduché, pretože dobré výsledky chcú dosahovať aj naši súperi, ale spravíme všetko pre to, aby sme na domácich majstrovstvách Európy uspeli," uviedol Fenoglio.

ME na štadióne Ondreja Nepelu

Bratislava a miestny hokejový Zimný štadión Ondreja Nepelu sú dejiskom slovenskej časti ME 2019 volejbalistiek.

Počas utorkovej tlačovej konferencie Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) o tom informoval jej prezident Martin Kraščenič.

"Myslím si, že to je dôstojný stánok pre takéto podujatie," vyhlásil Kraščenič. V Bratislave odohrajú stretnutia jednej zo štyroch šesťčlenných základných skupín a časť osemfinálového programu.

Od piatka je známe, že SR namiesto Česka je spoluhostiteľom budúcoročného európskeho šampionátu.

"Je to pre nás skvelá správa, historická udalosť. Som rád, že sa mi podarilo splniť záväzok, ktorý som dal na volebnej konferencii, že vieme dať takýto darček pri príležitosti stého výročia volejbalu na Slovensku," doplnil Martin Kraščenič.

Zápasy odohrajú aj v Turecku, Poľsku a Maďarsku, prvýkrát v histórii ho budú organizovať štyri krajiny. ME s historicky najvyšším počtom účastníkov (24 krajín) by sa mali uskutočniť od 23. augusta do 8. septembra 2019, finále v Turecku.

Turecko hostilo ženské ME v rokoch 1967 a 2003, Poľsko v roku 2009, pre Maďarsko a SR to je premiéra.