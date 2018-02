Z chýb sa musím poučiť, vraví Vlhová. Pri rozlúčke Velez-Zuzulovej nebude chýbať

Vo svojej najsilnejšej disciplíne nenaplnila Petra Vlhová na olympiáde medailové ambície.

27. feb 2018 o 16:38 (aktualizované 27. feb 2018 o 17:12) Miloslav Šebela

BRATISLAVA. "Konečne som na Slovensku," vravela po dlhej ceste. Petra Vlhová sa vrátila zo svojej druhej olympiády trochu bez nálady. Olympijské štarty sa jej nevydarili podľa predstáv a doľahla na ňu ja únava.

"Áno, do Južnej Kórei som išla ako favoritka. Medailové ambície som sa snažila nevnímať a koncentrovať sa len na svoj výkon," priznala.

"Nie je však ľahké byť v každých pretekoch na pódiu. Na olympiáde to bolo o jedných pretekoch. Nevyšlo mi to a to ma mrzí. Taký je však šport. Teraz na to nechcem myslieť,“ vravela.

Prekvapila v novej disciplíne

Vo svojej najsilnejšej disciplíne - v slalome - obsadila až 13. miesto. Je to jej najhorší výsledok v slalome počas celej prebiehajúcej sezóny okrem pretekov vo Flachau, v ktorých vypadla v prvom kole.

Sama bola z výsledku na olympiáde sklamaná. V tejto sezóne sa jej podarilo zdolať aj Američanku Mikaelu Shiffrinovú.

Že bude na olympiáde až v druhej desiatke, nečakala. Tréner Livio Magoni bol tiež rozčarovaný. Svojej zverenkyni presne povedal, v čom urobila chyby.