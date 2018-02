Jágr žiada zmeny: Je otázkou času, kedy hráčovi donesú namiesto nosidiel rakvu

Český hokejista je zranený. Aby splnil kvótu pre účasť v baráži, musí aspoň na pár sekúnd nastúpiť.

28. feb 2018 o 9:02 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Na ľade bol iba pri úvodnom vhadzovaní. Odohral sedem sekúnd a odišiel do šatne. "Viac by som momentálne nezvládol. Som rád, že som vôbec mohol byť na ľade," priznal Jaromír Jágr pre isport.blesk.cz.

Legendárny český hokejista k výhre Kladna nad Prostějovom (4:2) prakticky vôbec neprispel. Jeho štart ale mal zmysel. Aby mohol za Kladno nastúpiť v prípadnej extraligovej baráži, potrebuje mať na konte aspoň 15 zápasov.

V druhej najvyššej českej súťaži sa momentálne začalo play off.

Bude nastupovať iba symbolicky

"Ak by nebola nádej, už by som to nepodstupoval. Ďalšie kolo sa ale hrá za 14 dní, baráž až za mesiac. Na zotavenie je dosť času," priznal Jágr.

Hokejista, ktorý začal sezónu v Calgary Flames (NHL), má momentálne problémy s kolenom. Zranenie si obnovil v polovici februára v zápase proti Havířovu. Po náraze na mantinel od Mareka Sikoru vtedy odchádzal z ľadu so zakrvavenou tvárou a chvíľu bol dokonca v bezvedomí.

Jágr pri liečbe spolupracuje s uznávaným fyzioterapeutom Pavlom Kolářom. "Poradil mi, aby som nehral a odpočíval. Ak sa zranenie bude zlepšovať podľa očakávaní, za 10 dní by som mohol trénovať," priznal útočník Kladna.

Aj v najbližších zápasoch preto odohrá symbolicky iba pár sekúnd, aby si pripísal štart v nich.

Namiesto nosidiel prinesú rakvu

Jágr sa vrátil aj k nárazu od Sikoru. "Z NHL som si odvykol, že sú takéto súboje ešte možné. NHL sa podobné prípady snaží čo najviac vyčistiť, aby sa predchádzalo ťažkým zraneniam. U nás sa zatiaľ nič podobné nedeje," posťažoval si 46-ročný zakončovateľ.

“ Začali to pískať ako fauly v NHL, aby bola hra čistá. Majitelia si uvedomili, že stratiť troch alebo štyroch hráčov počas sezóny pre otras mozgu je zbytočné. „ Jaromír Jágr

"Spomínaný zákrok som si pozrel, pretože som si nič nepamätal. Názory budú rozdielne - jedni povedia, že to bol náraz zozadu, druhí pre zmenu, že šlo o normálny bodyček. Na jednej strane som rád, že sa to stalo, aj keď by som nechcel byť zranený," pokračoval.

Podľa Jágra sa hokej počas uplynulých rokov veľmi zmenil. "Hráči sú rýchlejší a silnejší a tieto nárazy by sa mali pískať ako fauly. Je iba otázka času, kedy namiesto nosidiel prinesú hráčovi rakvu," poznamenal.

"Český hokejový zväz či ktokoľvek iný, kto robí pravidla, by sa mali do budúcnosti zamyslieť. Začali to pískať ako fauly v NHL, aby bola hra čistá. Majitelia si uvedomili, že stratiť troch alebo štyroch hráčov počas sezóny pre otras mozgu je zbytočné. Vzalo im to veľa času, ale vyčistilo sa to. Pre zdravie hráčov by sa to malo riešiť aj tu," dodal Jágr pre český Blesk.

VIDEO: Zákrok Mareka Sikoru, pri ktorom sa Jaromír Jágr zranil: