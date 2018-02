Nadal si obnovil zranenie, odhlásil sa z turnaja v Acapulcu

Španielsky tenista pocítil počas tréningu ostrú bolesť v nohe.

28. feb 2018 o 9:31 TASR

ACAPULCO. Španielsky tenista Rafael Nadal sa odhlásil z turnaja ATP v mexickom Acapulcu.

Druhý hráč svetového rebríčka si obnovil zranenie bedrového kĺbu z januárového Australian Open.

Nadal na utorkovom tréningu v Mexiku náhle pocítil v nohe ostrú bolesť a po porade s lekármi zrušil svoj štart na podujatí.

"Povedali mi, že s tým nemôžem hrať, bez ohľadu na to, či to bolí alebo nie. Z môjho pohľadu to nie je také vážne zranenie ako na Australian Open, ale lekári tvrdia, že je tam riziko, že by sa to mohlo zhoršiť," citovala 31-ročného Nadala webstránka BBC.

Najvyššie nasadeného hráča nahradil v pavúku dvojhry Japonec Taro Daniel, ktorý v úvodnom kole podľahol Španielovi Felicianovi Lopezovi.