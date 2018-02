Matič prezradil, aký odkaz mu počas šlágra s Chelsea poslal Mourinho

Guardiola získal prvú trofej, Manchester United zdolal Chelsea. Aký bol víkend v Anglicku?

28. feb 2018 o 12:36 DIGI Sport, Branko Cap, Martin Panák

Sumár 28. kola - zostrihy zápasov

BRATISLAVA. Do konca šlágra 28. kola na Old Trafford medzi Manchestrom United a Chelsea Londýn ostávalo desať minút. Domáci tréner José Mourinho poslal na trávnik Erica Baillyho a spolu s ním aj malý papierik pre Nemanju Matiča, muža zápasu.

Srb sa pousmial a pokračoval v skvelom výkone, aby United dotiahli prestížny duel do víťazného konca.

"You have 3 day off," čiže "máš 3 dni voľno," bol magický odkaz, ktorý nedal fanúšikom klubu a novinárom spávať. Portugalský manažér tak potvrdil svojský zmysel pre humor a kouč hostí Antonio Conte sa opätovne presvedčil, ako mu Matič chýba v kabíne i na trávniku.

Prvá anglická trofej Guardiolu

Za 36,9 milióna libier je Mohamed Salah kúpou sezóny. Bez debaty. Egypťan dal svoj 23. ligový gól v sezóne a vo veku 26 rokov ho pravdepodobne čaká úspešná budúcnosť. Či to bude v Liverpoole je otázne.

Real Madrid čaká v lete prestupové zemetrasenie a Salah by mohol zamieriť do Španielska. Bude výhovorkou Afričana lepšie počasie?

Guardiola získal svoju prvú trofej ako tréner Manchestru City. Carabao Cup nie je názov hodný Anglického ligového pohára, ale sponzorské peniaze z Thajska majú na Britských ostrovoch väčšiu váhu.

Víkend v Anglicku Premier League - 28. kolo: Manchester United - Chelsea 2:1

Crystal Palace - Tottenham 0:1

Watford - Everton 1:0

Bournemouth - Newcastle 2:2

Brighton - Swansea 4:1

Burnley - Southampton 1:1

Liverpool - West Ham 4:1

West Bromwich - Huddersfield 1:2

Leicester - Stoke City 1:1 Carabao Cup - finále: Arsenal - Manchester City 0:3

Vo Wembley to bola jednoznačná záležitosť hráčov City, ktorí dokonalo demonštrovali svoju silu proti Arsenalu.

Pestrý zoznam adeptov

Vo Wengerovej mozaike úspechov chýbajú iba dva trofeje, ale zrejme to tak aj zostane. FA Cup vyhral rekordných sedemkrát, ale Anglický ligový pohár mu napriek trom finálovým účastiam nie je súdený.

Či za to bude prepustený už v lete, uvidíme o pár mesiacov.

Zoznam adeptov na manažérsku stoličku v Arsenale je pestrý - Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Joachim Löw, Diego Simeone, Patrick Vieira, Massimiliano Allegri, Eddie Howe, Luis Enrique, Maurizio Sarri, Antonio Conte či ikonický Thierry Henry.

Hoci Wenger strávil ako tréner londýnskeho tímu už 21 sezón, na dôchodok sa ešte necíti.

Zákroky 28. kola Premier League 2017/2018

Loris Karius bol oporou FC Liverpool proti West Hamu United, zásluhu na vysokej výhre Brightonu mal aj brankár Mathew Ryan.

Nick Pope opäť dokázal, prečo je jednotkou v bráne Burnley, Jack Butland ustál streleckú kanonádu Leicestru, Wayne Hennessey držal v hre o body Crystal Palace proti Tottenhamu a ani skvelý zákrok Bena Fostera nezabránil ďalšej prehre West Bromwichu.

Góly 28. kola Premier League 2017/2018

Mohamed Salah opäť predviedol svoju famóznu streleckú formu, Adam Smith nedal šancu na zákrok Martinovi Dúbravkovi, Xherdan Shaqiri znova dokázal, že spoza šestnástky to vie.

Troy Deeney nekompromisne zariadil porážku Evertonu, Anthony Konckaert prispel k výprasku Swansea a Romelu Lukaku dokonalo zúžitkoval svoje fyzické parametre.

Moment 28. kola Premier League 2017/2018: Salah prepisoval históriu

Egyptský kanonier je v skvelej forme, vďaka čomu sa stal vôbec prvým hráčom v histórii Premier League, ktorý v jednej sezóne nastrieľal 20 gólov ľavou nohou.

Hráč 28. kola Premier League 2017/2018: Dwight Gayle (Newcastle)

Po neúplnom 28. kole (vo štvrtok sa ešte hrá zápas Arsenal - Manchester City, pozn.) sa na toto označenie núkalo viacero hráčov.

Emre Can a Mohamed Salah prispeli k výhre Liverpoolu zhodne gólom a asistenciou a rovnakú bilanciu dosiahol aj Romelu Lukaku z Manchestru United.

Útočník Glenn Murray zariadil jasné víťazstvo Brightonu nad Swansea dvoma gólmi a dva zásahy si pripísal aj zakončovateľ Newcastlu Dwight Gayle.

A práve jeho sme napokon vyhrali za hráča kola. V 77. minúte, keď odchádzal z ihriska, zverenci Rafaela Beníteza vyhrávali vďaka jeho zásahom 2:0, po záverečnom hvizde však musel byť sklamaný rovnako ako jeho spoluhráči.

Newcastle totiž iba remizoval s Bournemouthom 2:2.