Hapal o tíme Slovenska do 19 rokov: Môže to byť slušná generácia hráčov

Ak sa na to pozrieme globálne, tak všetkých päť stretnutí je pre nás kľúčových, povedal Pavel Hapal.

28. feb 2018 o 13:37 SITA

BRATISLAVA. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapal má vedno so svojím asistentom Otom Brunegrafom za sebou pracovnú cestu v Turecku, sledoval výkony národného mužstva do 19 rokov.

Zverenci Milana Malatinského v prípravných zápasoch zdolali rovesníkov z Tadžikistanu (1:0) a remizovali s domácimi Turkami (2:2).

Hapal: Nechcem hodnotiť jednotlivcov

"Hodnotenie je na trénerovi Malatinskom. Ja si myslím, že chalani odviedli dobrú prácu. Proti Turecku sa mi istá pasáž veľmi páčila a bola na vysokej úrovni.

S Tadžikistanom sa výhra aj očakávala. Súper viac bránil, ale naši chlapci to zvládli. Musíme však dodať, že trénerovi Malatinskému chýbalo dosť hráčov, napriek tomu spravili na mňa dobrý dojem.

Na ihrisku i mimo neho tím pôsobil súdržne. Môže to byť slušná generácia hráčov," povedal český kormidelník pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a pokračoval:

"Nechcem hodnotiť jednotlivcov. Napríklad celá obrana fungovala dobre. Najpodstatnejšie bude, aby rovnaké výkony chalani ukázali počas ich kvalifikácie.

Tým, že sme absolvovali v januári aj sústredenie v Grécku s dvadsiatkou, tak si postupne robíme prehľad o nastupujúcej generácii hráčov pre výber do 21 rokov."

Kľúčové stretnutia

Hapalovým zverencom patrí v polčase bojov o ME 2019 v Taliansku v 2. skupine predposledná 5. priečka (bilancia 2-0-3), dosiaľ vybojovali 6 bodov.

Na úvod kvalifikácie zvíťazili 2:1 v Estónsku a v Senici 1:0 nad Severnými Írmi, následne ich však pribrzdila popradská prehra 0:2 s Islanďanmi a prehry s favorizovanými Španielmi v Poprade (1:4) aj Cartagene (1:5).

Mladí Slováci potrebujú v zostávajúcich dueloch bodovať naplno, aby si uchovali reálnu šancu na postup. V marci si dvakrát zmerajú sily s Albáncami - najskôr 23. 3. v Tirane na Štadióne Selmana Stermasiho a o štyri dni (27. 3. o 17.20 h) v Žiline.

"Ak sa na to pozrieme globálne, tak všetkých päť stretnutí je pre nás kľúčových. Ak chceme pomýšľať na baráž, tak musíme vyhrať. Všetci vieme počítať body a maximálne sa môžeme dostať na hranicu 21 bodov.

Ak všetkých päť stretnutí vyhráme, tak určite skončíme na druhom mieste, ale ideme od zápasu k zápasu. Najdôležitejší bude teraz zápas v Albánsku, musíme sa všetci naň čo najlepšie pripraviť," skonštatoval Hapal.

Prehľad o všetkých hráčoch

Vrásky mu robí zdravotný stav niektorých hráčov: "S Lászlóom Bénesom to je trošku komplikovanejšie, stále ma zdravotné problémy. Do zápasu proti Albánsku však ešte máme nejaký čas.

Určite ho chceme dať do širšej nominácie a po následnej konzultácii sa rozhodneme, čo bude ďalej. Má však za sebou šesťmesačnú pauzu od futbalu. Bolo by to veľké riziko, ak by sme ho nominovali bez zápasovej praxe a nebodaj by sa opäť zranil.

Prehľad však máme o všetkých hráčoch. Po presune do Nitry má problémy Vestenický (tržná rana pod achilovkou - pozn.), Michal Sipľak má nejaké svalové problémy. Pevne však verím, že je ešte čas, aby sa dali dohromady."

Počas zimného prestupového obdobia zmenilo zamestnávateľa viacero členov kádra SR "21": Filip Balaj zamieril z Nitry do Žiliny, Nicolas Špalek zo Žiliny do Brescie, Tomáš Vestenický z Cracovie Krakov do Nitry.

Zmeny v prestupovom období

"V prestupovom okne sa stále udejú nejaké zmeny. Dúfam, že chalani v nových tímoch zapadnú. Špalek už skóroval; Balaj prišiel do klubu, ktorý úplne zvnútra nepoznal a chvíľu bude trvať, kým sa do toho dostane.

O 'Vesťovi' si myslím, že by bol platným hráčom Nitry. Žiaľ, prišlo zranenie a dosiaľ do hry nezasiahol." Hapal sa pre SFZ vyjadril aj k transferu svojho niekdajšieho zverenca Róberta Mazáňa zo Žiliny do Celty Vigo:

"Veľmi sme mu to priali. Mazáň sa dostal do veľkého a kvalitného klubu. Teraz bude dôležité, aby sa tam presadil, už nastúpil v jednom zápase.

Budeme mu držať palce, je to veľká zmena. Musí sa naučiť novú reč či štýl futbalu. Bude mu to možno trochu trvať, ale verím, že sa presadí."