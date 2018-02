Vrátil sa po takmer pol roku. Bénes sa opäť zranil

Po návrate bol dva týždne v tréningovom procese, no natiahol si stehenný sval.

28. feb 2018 o 17:22 SITA

MÖNCHENGLADBACH. Slovenský futbalový reprezentant László Bénes po takmer polročnej výluke spôsobenej zranením piatej metatarzálnej kostičky ľavého priehlavku opäť má zdravotné problémy, tentoraz svalového charakteru.

“ Rozprávali sme sa o tom aj s trénermi a lekármi. Povedali mi, že sa to možno stalo preto, lebo po piatich mesiacoch od zranenia som začal trénovať naplno. „ László Bénes, slovenský futbalový reprezentant

Dvadsaťročný stredopoliar nemeckého bundesligového klubu Borussia Mönchengladbach bol po návrate dva týždne v tréningovom procese, no natiahol si stehenný sval.

"Po dlhom zranení, keď mal som zlomenú kostičku v priehlavku ľavej nohy, som konečne začal trénovať s mužstvom. Trénoval som dva týždne - v prvom som mal so spoluhráčmi len štyri tréningy. Vedenie totiž nechcelo, aby som od začiatku trénoval naplno; bolo by to totiž pre mňa veľmi náročné.

Druhý týždeň som s chalanmi trénoval už neustále; žiaľ, natiahol som si stehenný sval. Našťastie to nie je nič vážne. Budúci týždeň by som mal opäť zarezávať," povedal Bénes v rozhovore pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a pokračoval.

"Rozprávali sme sa o tom aj s trénermi a lekármi. Povedali mi, že sa to možno stalo preto, lebo po piatich mesiacoch od zranenia som začal trénovať naplno.

Chodím každý deň na štadión a mám individuálne cvičenia. Dá sa povedať, že mám viac tréningov ako ostatní chalani, ktorí sú zdraví.

Oni majú jednu tréningovú jednotku a ja dve. Ak bude všetko dobre pokračovať, tak do najbližšieho reprezentačného zrazu v marci by som chcel nastúpiť na niekoľko zápasov. Začal som už behať."