Kazár očakával v Pjongčangu lepšie umiestnenia, zastal sa Fialkovej

Raz atakoval elitnú dvadsiatku, dvakrát tesne zaostal za najlepšími tridsiatimi.

28. feb 2018 o 17:38 SITA

BRATISLAVA. Najúspešnejším slovenským mužským biatlonistom na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu bol Matej Kazár.

Skúsený 34-ročný pretekár jedenkrát atakoval umiestnenie v elitnej dvadsiatke, dvakrát tesne zaostal za najlepšími tridsiatimi súťažiacimi.

Jeho štvrté a zrejme i posledné vystúpenie na ZOH vníma pozitívne.

"Z môjho pohľadu to dopadlo celkom dobre. Odviedol som stopercentnú prácu. Čakal som, že na niektorých pretekoch by sa mi mohlo podariť umiestniť sa v najlepšej desiatke. To by bolo ešte krajšie, ale, žiaľ, mi to nevyšlo," povedal rodák z Košíc po návrate na Slovensko.

Predstavoval si lepší šprint

V individuálnych pretekoch najlepšie skončil v rýchlostných pretekoch na 10 km, obsadil 22. priečku.

22. miesto v rýchlostných pretekoch na 10 kilometrov je najlepším umiestnením Mateja Kazára na ZOH 2018 v Pjongčangu.

"Predstavoval som si, že práve v šprinte dopadnem lepšie. Napokon ma od lepšieho umiestnenia delila jedna rana," uviedol.

V následných stíhacích pretekoch sa umiestnil tesne za najlepšou tridsiatkou, absolvoval až 5 trestných kôl.

"V stíhačke som zaváhal, bolo dosť veterno, na jednej položke som trafil iba dva terče, a to ma odsunulo až na výsledné 32. miesto. Dúfal som, že z dobrej východiskovej pozície pôjdem dopredu, ale nevyšlo to," zhodnotil člen VŠC Dukla Banská Bystrica.

V zmiešanej štafete sa nedostal na trať

Kazár mal štartovať aj v mixe. Tím SR však stiahli z trate po nevydarenej úvodnej časti v podaní Paulíny Fialkovej, ani trojnásobná medailistka Anastasia Kuzminová nedokázala manko znížiť, a tak sa na trať nedostal.

"Škoda, že to tak dopadlo, dosť sme si verili. Biatlon je však taký. Na veternej strelnici to bolo veľmi ťažké a nebolo jednoduché reagovať na to," zastal sa Fialkovej.

Mužskú štafetu rozbiehal práve on, napriek výbornému štartu Slovákov opäť stiahli. Kazár dobehol na skvelom druhom mieste, ďalší Slováci však nastolené tempo nedokázali udržať a po treťom úseku sa pre nich preteky skončili.

"Neboli sme spokojní s tým, ako to dopadlo. Ja som to však celkom dobre rozbehol a bol som rád, že na olympiáde dokážem súperiť s najlepšími. Bežal som po boku Nemcov či Nórov," zhodnotil Kazár.

Ťumen bojkotovať nebudú

Na programe sú ešte tri kolá Svetového pohára, na tie sa chcú slovenskí reprezentanti čo najlepšie pripraviť.

Viacero krajín na čele s Českom či Američanom budú bojkotovať finálové 9. kolo v ruskom Ťumeni.

Nepáči sa im totiž, že Medzinárodná biatlonová únia (IBU) sa rozhodla ponechať organizáciu finálového podujatia Rusku napriek dopingovým škandálom z ostatných rokov.

Slováci podľa Kazára o neúčasti neuvažujú.