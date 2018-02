Kuzminová s medailami a v hokejovom drese. Bystrica predĺžila trápenie Trenčína

Hlasy po zápase:

Vladimír Országh, tréner B. Bystrice: "Bol to typický playoffový zápas, obidve mužstvá veľmi dobre bránili predbránkový priestor, tých šancí nebolo veľa. Bol to zápas o jednom góle, našťastie sme ho dali prvý my. Trenčín dobre bráni, je to o ňom známe, dostal najmenej gólov v lige. My sme sa napokon presadili, s tečmi, s nahodenými pukmi, to bola cesta k víťazstvu."

Peter Oremus, tréner Trenčína: "Možno pri hre päť na päť boli nejaké dobré momenty, no vyhrať v Banskej Bystrici bez toho, aby sme strelili gól, to sa jednoducho nedá. Tlak do bránky súpera bol z našej strany veľmi slabý a ak chceme byť úspešní proti tak kvalitnému súperovi, musíme byť v tomto zápase, aj v iných, oveľa lepší. Na tomto musíme rýchlo popracovať."

Jan Lukáš, brankár B. Bystrice: "Zápas bol o bránení, hrali sme ho s defenzívnym štýlom a trpezlivo sme šli za výsledkom. V oslabeniach bolo treba dávať najväčší pozor. Čisté konto sa mi podarilo druhýkrát v sezóne, som však najmä rád, že vyhrávame. Pre mňa to bol dobrý pocit, pomohli mi aj chalani."

Tomáš Hiadlovský, brankár Trenčína: "Vieme, že Banská Bystrica je veľmi dobrá pred bránkou, prvý gól som dostal trochu smoliarsky, tečovaný, puk som najskôr videl, potom stratil. Druhý gól bol pre Bystricu typický, s nahodeným pukom od modrej a s tečom. Prehrali sme vcelku vyrovnaný zápas, škoda, že sme si vpredu nevytvorili väčší tlak. Bojovali sme, no dva detaily rozhodli pre Bystricu, nám chýbali."