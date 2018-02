Jágr hovorí o rakve, ďalšia legenda má iný názor: Má prilbu ako z doby kamennej

Česká legenda schádzala z ľadu so zakrvavenou tvárou a dokonca bol i v bezvedomí.

28. feb 2018 o 23:34 Zoran Boškovič

BRATISLAVA. Jaromír Jágr v súčasnosti zbiera štarty za druholigové Kladno v Česku iba po sekundách.

V polovici februára sa totiž zranil. Hráč Havířova Marek Sikora ho tvrdo narazil na mantinel.

"Hráči sú rýchlejší a silnejší a tieto nárazy by sa mali pískať ako fauly. Je iba otázka času, kedy namiesto nosidiel prinesú hráčovi rakvu," stažoval si Jágr pre isport.blesk.cz.

Faulovaný nebol

V aktuálnom rozhovore pre to isté české médium na celý incident reagovala aj ďalšia legenda českého hokeja, Petr Nedvěd.

Ten trvá na tom, že Jágr faulovaný nebol a za jeho problémy môže niečo iné.

"Bola to rana ako z dela. Jágr nečakal, že ho Sikora takto dohrá. Odniesla si to jeho hlava, ale faul to nebol. Bohužiaľ mu nepomohla tá jeho prilba. Sám som s ňou chvíľu hral. A ochráni ťa asi tak, ako keď máš na hlave čiapku," reagoval Nedvěd v rozhovore.

Hráč, ktorý premýšľa na ľade, je mŕtvy

Jaromír Jágr debutoval po návrate z NHL za Kladno na začiatku februára tohto roku.

V zápase s Benátkami nad Jizerou mu čelil práve Petr Nedvěd, ktorý tak urobil definitívnu bodku za svojou bohatou kariérou.

V súboji legiend bol vtedy úspešnejší Jágr. Pri víťazstve svojho Kladna 7:2 prihral na tri góly.

"Tá prilba je ľahučká, sedí ti pekne na hlave. Ale je ako z doby kamennej, na ochranu hlavy je dosť zúfalá. Nemal by s ňou hrať," pokračoval niekdajší hráč New Yorku Rangers či Philadelphie Flyers.

To, či Sikora mal brať ohľad na legendárneho Jágra, je otázkou. Mali by hráči premýšľať predtým, než vletia do súboja pri manteli?

"Keď hráte hokej na profesionálnej úrovni, nesmiete premýšľať. Hráč, ktorý premýšľa na ľade, je mŕtvy hráč. Mám voči Jágrovi veľký rešpekt, no rieši sa to len preto, že ide oňho. A to nie je fér voči ďalším hráčom," dodáva 46-ročný Nedvěd.

VIDEO: Zákrok Mareka Sikoru, pri ktorom sa Jaromír Jágr zranil: