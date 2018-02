Slováci idú do Pjongčangu s novým maskotom aj sprievodnou piesňou Richarda Müllera

Do Pjongčangu vysiela Slovenský paralympijský výbor silný tím v zjazdovom lyžovaní.

28. feb 2018 o 21:29 (aktualizované 28. feb 2018 o 23:13) TASR a SITA

BRATISLAVA. Už v piatok 2. marca slovenská výprava odcestuje na zimné paralympijské hry 2018 do kórejského Pjongčangu.

Dovedna bude mať pätnásť športovcov v dvoch odvetviach - zjazdovom lyžovaní a curlingu na vozíku. Pre Slovákov sú tieto XII. zimné paralympijské hry už siedme ZPH v ére samostatnosti.

Silný tím v zjazdovom lyžovaní

Do Pjongčangu vysiela Slovenský paralympijský výbor (SPV) silný tím v zjazdovom lyžovaní, v ktorom budú všetci úspešní zástupcovia z dvoch posledných ZPH, vyššie ambície budú mať pri svojom druhom vystúpení aj curleri.

S odkazom "Sme si rovní" vysielame náš paralympijský tím do sveta a zároveň ním otvárame rovnomennú novú platformu, ktorá má ambície upozorňovať na rôzne problematické spoločenské otázky.

Tesne pred bránami hier zostali parahokejisti, ktorí vôbec prvýkrát v histórii absolvovali priamu kvalifikáciu o postup. Ich vystúpenie a neustály progres dáva nádej, že už na ďalších ZPH by mohli rozšíriť počet slovenských účastníkov.

Maskotom slovenskej výprav bude biely lišiak "Tom" podľa námetu Kristiána Biľa zo Základnej školy Malcov ako dielo výtvarníka Miroslava Regítka.

Prvým maskotom paralympijského tímu bol v Aténach 2004 tigrík Tigi. Po ňom nasledovali vtáčik Fubi (Turín 2006), dráčik Drago (Peking 2008), sobík Bobo (Vancouver 2010), kocúr Tomi (Londýn 2012), vločka Snežko (Soči 2014) a papagáj Parádko (Rio 2016).

Všetky sa zrodili z námetov malých výtvarníkov v detských súťažiach. Pri príležitosti účasti Slovákov na ZPH 2018 v Pjongčangu vyšla pred necelým týždňom aj poštová známka, autorom je akademický maliar Igor Piačka.

Náklad známky je 200-tisíc kusov a u obálok 3100 kusov.

Oblečenie a špičkoví návrhári

Kolekciu oblečenia slovenskej výpravy na ZPH tvorili pomerne dlho.

"Ide o reprezentatívnu a pútavú kolekciu so zvýraznením štátneho znaku a v maximálnej snahe zabezpečenia konformity a účelnosti vzhľadom na očakávané poveternostné podmienky v dejisku hier. Kolekciu tvorí zimné, zimné - nástupové, voľnočasové spoločenské a voľnočasové športové oblečenie," informoval Slovenský paralympijský výbor.

Dve časti kolekcie sú ladené v bielo-čiernej kombinácii a šedej farbe, ďalšie časti kolekcie sú v národnej bielo-modro-červenej kombinácii.

Oblečenie v stredu večer v Bratislave prezentovali formou netradičnej módnej šou, do prehliadky sa zapojili špičkoví slovenskí návrhári.

Ide o modely z kolekcie Lenky Sršňovej, Andrey Pojezdálovej, Janky Kuzmovej, Borisa Hanečku a Rozbora Couture.

Pri príležitosti účasti Slovákov na ZPH 2018 v Pjongčangu vyšla pred necelým týždňom aj poštová známka. (zdroj: TASR)

Počas prehliadky sa v úlohe modelov a modeliek predstavili športovci, ktorí budú reprezentovať Slovensko na hrách.

"Bola to nová, zaujímavá skúsenosť. Priznám sa, mala som trošku stres, bola som aj trochu roztrasená, je to pre mňa niečo neznáme. V konečnom dôsledku som si to však všetko užila a rada si to zopakujem aj nabudúce," povedala o novej úlohe čerstvá držiteľka veľkého krištáľového glóbusu za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári v sezóne 2017/2018 Henrieta Farkašová.

Podobne ako na svahu, aj na móle išla prvá jej navádzačka Natália Šubrtová: "Ja chodím vždy prvá, takže pre nás je to taký zvyk, akurát sme vymenili lyže za mólo," zažartovala.

"Bola to veľmi príjemná skúsenosť, aj keď v zákulisí je to veľmi hektické. No už si to vieme porovnať s tou štartovou atmosférou."

Heslo: Sme si rovní

Hlavným motívom stredajšieho galavečera SPV a cesty Slovákov do Pjongčangu je heslo "Sme si rovní".

"S týmto odkazom vysielame náš paralympijský tím do sveta a zároveň ním otvárame rovnomennú novú platformu, ktorá má ambície upozorňovať na rôzne problematické spoločenské otázky.

Jednou z takýchto tém je aj móda pre zdravotne znevýhodnených. Málokto si uvedomuje, že človek na vozíku potrebuje na mieru šité oblečenie. Predovšetkým ženy majú v tomto ohľade hendikep, pretože je pre ne náročné sa pekne a módne obliecť. Prehliadka na tento problém upozorňuje," referuje SPV.

V stredu večer bolo možné na móle vidieť hendikepované modelky a modelov primárne z radov SPV.

Slovákov na ceste do Pjongčangu odprevadí pieseň v podaní Richarda Müllera

video //www.youtube.com/embed/yqJbFYg6F7s

Slovákov na ceste do Kórejskej republiky odprevadí nová pieseň s videoklipom v podaní Richarda Müllera, ktorá korešponduje s heslom "Sme si rovní".

"Keď mi môj manažér povedal, o aký projekt ide, neváhal som. Oslovil som spolupracovníkov - Petra Uličného, ktorý napísal text, a tiež Ondreja Gregora Brzobohatého, s ktorým pripravili naozaj krásnu skladbu. Nahrávali sme ju v Prahe, s výsledkom som veľmi spokojný.

K piesni vznikol aj klip, čo ma teší. Videl som zatiaľ len hrubý zostrih a som rád, že sa do projektu zapojili aj mnohí kolegovia a osobnosti Slovenska. Samozrejme, takto verejne by som sa im chcel poďakovať. Ak moja účasť na tomto projekte akokoľvek pomôže k tomu, aby sme 'Si boli rovní', budem naozaj šťastný," priblížil Richard Müller vznik piesne.

Začalo sa to v Lillehammeri '94

V slovenských farbách debutovali športovci (dovedna ich bolo 11) na ZPH v nórskom Lillehammeri 1994, kde odštartovali svoje účinkovanie ziskom piatich cenných kovov.

O štyri roky neskôr v japonskom Nagane to už bolo desať medailí, v Salt Lake City 2002 deväť a v Turíne 2006 dve medaily.

15 športovcov bude reprezentovať Slovensko na ZPH 2018 v Pjongčangu.

Na prvých štyroch svojich ZPH získali Slováci 26 medailí, ale stále chýbalo zlato. Túto dlhoročnú túžbu naplnila mladá generácia lyžiarov, ktorá vo Vancouveri 2010 medailovo explodovala.

Zrakovo znevýhodnená dvojica Jakub Krako a Henrieta Farkašová vybojovala spolu so svojimi navádzačmi Jurajom Mederom, resp. Natáliou Šubrtovou po troch zlatých a jednej striebornej medaile.

Slovensko sa vrátilo z Kanady so ziskom 11 medailí (6 - 2 - 3) a 4. miestom v celkovej bilancii krajín. Na tento úspech sa zjazdárom podarilo nadviazať aj v roku 2014 v Soči, kde mali medalovú bilanciu 3 - 2 - 2) a Slovensko obsadilo v konečnom účtovaní 6. miesto pred viacerými veľmocami v zimných športoch.

V Soči navyše debutovalo družstvo SR v curlingu na vozíku 6. miestom.

Slovenská výprava na ZPH 2018 do kórejského Pjongčangu

/9. - 18. marca 2018/

ŠPORTOVCI

Zjazdové lyžovanie: Henrieta Farkašová, Natália Šubrtová (navádzačka), Jakub Krako, Branislav Brozman (navádzač), Miroslav Haraus, Maroš Hudík (navádzač), Marek Kubačka, Mária Zaťovičová (navádzačka), Martin France, Petra Smaržová

Curling na vozíku: Radoslav Ďuriš (skip), Monika Kunkelová, Dušan Pitoňák, Imrich Lyócsa, Peter Zaťko

REALIZAČNÉ TÍMY

Zjazdové lyžovanie: Roman Petrík (tréner), Martin Makovník (tréner), Michal Červeň (člen realizačného tímu), Dušan Šaradín (člen realizačného tímu), Martin Motyka (člen realizačného tímu), Adam Šubrt (člen realizačného tímu)

Curling na vozíku: František Pitoňák (tréner), Pavol Pitoňák (asistent trénera), Milan Bubeník (člen realizačného tímu)

VEDENIE VÝPRAVY

Maroš Čambal (vedúci výpravy), Tomáš Varga (administrátor), Branislav Delej (lekár), Stanislav Kliman (fyzioterapeut), Michal Beladič (masér)