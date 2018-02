Niňajovi hosťovanie v Turecku nevyšlo, vracia sa na Slovensko. Nie však do Slovana

Kmeňový hráč belgického KSC Lokeren v tejto sezóne hosťoval v tureckom Osmanlispore.

28. feb 2018 o 21:55 TASR

ŽILINA. Slovenský futbalový majster MŠK Žilina v posledný prestupový deň zimného obdobia posilnil zadné rady.

Vedenie sa dohodlo na hosťovaní do konca aktuálnej sezóny s následnou opciou na trvalý prestup s 23-ročným stopérom Branislavom Niňajom.

Partner Škriniara z ME

Bývalý člen úspešnej reprezentácie SR 21 trénera Pavla Hapala, ktorý spolu s Milanom Škriniarom na minuloročnom ME do 21 rokov v Poľsku zastával stopérsku pozíciu Slovákov, sa vracia do Fortuna ligy po dvojročnom pôsobení v belgickej Jupiler League.

Za Lokeren odohral spolu 40 zápasov.

"Celé sa to zrealizovalo v priebehu posledných dvoch dní, samozrejme, som za to veľmi rád," povedal pre oficiálny web majstra Niňaj.

"Situácia v Osmanlispore sa nevyvinula podľa mojich predstáv, preto ma potešil záujem Žiliny. Je to úplne čerstvé, preto je mi ťažko hovoriť o cieľoch a ambíciách. Určite však chcem vyhrávať vždy ten najbližší zápas, to je ten najpodstatnejší cieľ," dodal futbalista, ktorý už má na svojom konte dva majstrovské tituly vo Fortuna lige.

"Poznám v kabíne veľa chalanov, najviac samozrejme Jara Mihalíka, Maťa Králika a ďalších chalanov z "dvadsaťjednotky", s ktorými som bol v reprezentácii. Teším sa nielen na nich, ale verím, že ma znova bude baviť futbal a zažijeme úspešný polrok. Momentálne teda beriem návrat na Slovensko pozitívne," dodal rodák z Bratislavy.

Niňaj spĺňa kritériá Žiliny

"V obrannej formácii potrebujeme zvýšiť konkurenčné prostredie. Braňo je hráč, ktorý spĺňa naše kritériá, má bohaté skúsenosti z mládežníckych reprezentácií, zo zahraničia a úspešne reprezentoval Slovensko aj na ME 21 v Poľsku v minulom roku.

I keď mu posledný angažmán v Turecku nevyšiel podľa predstáv, myslíme si, že do našej obrany môže priniesť skúsenosť, kvalitu a väčší dôraz a celkovú organizáciu defenzívnej činnosti mužstva.

Pracovali sme na tom intenzívne dlhšie obdobie, vytypovali sme si ho a sme radi, že sme ho dotiahli na hosťovanie s opciou na permanentný transfer," povedal športový manažér MŠK Karol Belaník.