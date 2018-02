Neymar pôjde na operáciu, potvrdil klub. Proti Realu definitívne nenastúpi

Najdrajší hráč planéty bude nútene pauzovať minimálne šesť týždňov.

28. feb 2018 o 22:50 TASR

RIO DE JANEIRO. Brazílsky futbalista Neymar sa koncom tohto týždňa podrobí v Brazílii operácii zranenej nohy. Potvrdil to v stredu večer jeho francúzsky klub Paríž St. Germain.

Už v priebehu dňa jeho otec v rozhovore pre televíznu stanicu ESPN Brasil vyhlásil, že najdrajší hráč planéty bude nútene pauzovať minimálne šesť týždňov.

"Paríž St. Germain vie, že sa v nasledujúcich zápasoch bude musieť zaobísť bez Neymara," uviedol jeho otec s tým, že by v tejto chvíli preferoval operačný zákrok na zranenej nohe: "Bolo by to najlepšie riešenie."

O prípadnej operácii napokon rozhodli funkcionári PSG po konzultácii s lekárom brazílskej reprezentácie.

Dvadsaťšesťročný útočník tak určite nebude môcť nastúpiť v osemfinálovej odvete Ligy majstrov 2017/2018 medzi Parížom St. Germain a Realom Madrid, hoci tréner PSG Unai Emery ešte v utorok túto možnosť nevylúčil a dementoval správy o plánovanej operácii.

Francúzsky klub potrebuje zmazať manko 1:3 z prvého zápasu.

Brazílčan sa zranil v nedeľňajšom šlágri Ligue 1 proti Olympique Marseille (3:0) v súboji s obrancom hostí Bounom Sarrom, má zlomenú predpriehlavkovú kosť v pravej nohe a zranený členok.

