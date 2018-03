Titul by bol ako let na Mars. Čo je za vzostupom Trnavy?

Futbalistov Trnavy pred zápasom nabíja punkrocková legenda. Zbavili sa zlej atmosféry.

1. mar 2018 o 16:41 Pavol Spál

"Motivovať sa na jeden zápas proti Trnave je ľahké, ale vyhrať šestnásť zápasov s mužstvami z dolnej šestky je väčšie umenie," tvrdí najstarší hráč Trnavy BORIS GODÁL.

Trnava je nečakane na čele futbalovej ligy, navyše má senzačný 11-bodový náskok. Čo je za takým veľkým vzostupom?

„Dobrá fyzická kondícia, dobrá taktická príprava, dobrí hráči a dobrá atmosféra.“

Predtým to neplatilo?

„Z týchto vecí nám predtým chýbala atmosféra. Bola veľmi zlá.“

Môžete to bližšie vysvetliť?

„Nefungovalo všetko tak, ako by malo. Diali sa všelijaké veci, ktoré nám nepomáhali. Je to obšírnejšie. Chceme na to zabudnúť a užívame si, že sme na prvom mieste. Nie je to iba o tom, že sme teraz prví. Aj keby sme boli tretí či štvrtí, tak atmosféra je v pohode."

Generálny manažér Spartaka Pavel Hoftych pre server. isport.cz ako jeden z dôvodov vzostupu Trnavy označil to, že sa vyriešili finančné problémy. Je to tak?