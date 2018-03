Od roku 2019 by do kalendára F1 mohli pribudnúť Veľké ceny v Miami a v Hanoji

O návrat sa pokúša Argentína.

1. mar 2018 o 10:53 TASR

STUTTGART. Podľa nemeckého magazínu Auto, Motor und Sport by do kalendára motoristickej F1 mohli v roku 2019 pribudnúť Veľké ceny v Miami a v Hanoji.

V oboch prípadoch by sa konali mestské preteky, na Floride aj v metropole Vietnamu by mali infraštruktúrne práce dokončiť do začiatku budúceho roka.

Predstavitelia Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) už odsúhlasili 5,2-kilometrovú trať na Brickell Avenue v Miami, ako aj šesťkilometrový okruh v centre Hanoja.

Nad oboma projektmi dozerá hlavný architekt F1 Hermand Tilke.

Auto, Motor und Sport ďalej tvrdí, že Argentína vyvíja snahu o svoj návrat do kalendára kráľovnej motoršportu. Veľkú cenu chcú usporiadať na historickom okruhu Autodromo Juan y Oscar Gálvez v hlavnom meste Buenos Aires. V Argentíne chýba F1 od roku 1998.