Ivona Fialková: Urobila som množstvo chýb, ale som mladá pretekárka

Slovenka berie účasť na zimných olympijských hrách najmä ako veľkú skúsenosť.

1. mar 2018

BRATISLAVA. Členkou úspešnej slovenskej biatlonovej štafety na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu bola i mladšia zo sestier Fialkových Ivona.

Na starosti dostala posledný úsek, ktorý zvládla a cieľovou čiarou prešla na piatom mieste. V individuálnych disciplínach nezaujala, najlepším umiestnením zostalo 64. miesto vo vytrvalostných pretekoch na 15 km.

Dvadsaťtriročná Slovenka berie účasť na zimných olympijských hrách najmä ako veľkú skúsenosť.

"Je to veľká škola do života. Ako sa pre mňa olympiáda smolnejšie začala, o to krajšie vygradovala a som rada, že sme v štafete dali za podujatím peknú bodku," povedala po príchode na Slovensko.

Snažila sa pomôcť svojej sestre

V štafete na strelnici (dvakrát dobíjala v stoji) predviedla ukážkový výkon, azda najlepší v sezóne.

"Teším sa, keď si to pozriem zo záznamu. Každý na svojom úseku odviedol výbornú robotu. Záver býva vždy ťažký a inak to nebolo ani teraz. Vedela som, že všetky baby predo mnou to zvládli na jednotku a bolo to iba na mne, takže to bol veľký stres.

Bolo to veľmi tesné, o poradí na prvom až desiatom mieste rozhodovala posledná streľba, takže som rada, že som to zvládla, najmä po mentálnej stránke, a že to dobre dopadlo," povedala I. Fialková.

Predtým musela byť oporou pre svoju staršiu sestru Paulínu, ktorá nezvládla strelnicu a predviedla katastrofálnu streľbu v zmiešanej štafete, tím SR napokon z trate stiahli na druhom úseku.

"Také preteky prídu. Niekedy iba raz za kariéru, ale stane sa to a treba sa s tým vyrovnať. Taký je šport i život samotný. Snažila som sa jej pomôcť a naladiť ju na ďalšiu štafetu, tak aby to zvládla a napravila to, čo napokon aj dokázala," uviedla s hrdosťou.

Fialková: Bola to sínusoida

V úplne prvom vystúpení v Kórejskej republike, v rýchlostných pretekoch na 7,5 km obsadila 74. miesto.

"Myslím si, že som neurobila žiadnu chybu, ale zastihol ma silný nárazový vietor, ktorý bol typický pre celú olympiádu, nemala som tam žiadnu šancu. Zodpovedne som sa pripravila, ale nemala som dostatok šťastia," zhodnotila.

"Vo vytrvalostných pretekoch rozhodla posledná položka. Niečo som sa však naučila a zobrala som si to do úspešnej štafety. Vedela som, že tam takúto položku nemôžem zopakovať."

S účinkovaním na ZOH je I. Fialková v konečnom dôsledku spokojná, i keď si uvedomuje množstvo nedostatkov.

"Bola to taká sínusoida. V niektorých pretekoch sa mi darilo, v iných zase nie. Som mladá pretekárka a všetko to pre mňa boli zážitky a ponaučenie do ďalšej kariéry. Urobila som množstvo chýb, ale množstvo okamihov som zvládla a ukázala som, že na to mám, takže som celkom spokojná," zakončila.