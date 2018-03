Wawrinka sa odhlásil z turnajov Masters 1000 v Indian Wells a Miami

Ršte stále sa necíti byť v optimálnej forme.

1. mar 2018 o 18:32 TASR

ŽENEVA. Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka sa odhlásil z turnajov ATP Masters 1000 na amerických hardoch v Indian Wells a v Miami.

Trojnásobný grandslamový šampión sa po operácii kolena, ktorú absolvoval vlani v lete, ešte stále necíti byť v optimálnej forme.

V januári na úvodnom grandslame sezóny Australian Open v Melbourne postúpil do 2. kola, na turnaji v Sofii sa dostal do semifinále. V Rotterdame i v Marseille však stroskotal hneď na úvodnej prekážke.

"Musím s ľútosťou oznámiť, že v Indian Wells ani v Miami štartovať nebudem. So to významné turnaje, no návrat po operácii býva vždy komplikovaný.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Po konzultácii s mojím tímom som sa rozhodol, že dám prednosť tréningu. Chcem sa opäť dostať do vrcholnej formy a dobre sa pripraviť na antukovú časť sezóny," citovala slová Wawrinku agentúra dpa.