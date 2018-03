Slováci spoznali súperov na majstrovstvách sveta. Zahrajú si aj s Kanadou

Na svetovom šampionáte sa tradične predstaví 16 krajín.

1. mar 2018 o 19:14 (aktualizované 1. mar 2018 o 19:58) SITA

PRAHA. Reprezentanti Kanady, Singapuru a Japonska sú súpermi Slovákov v základnej D-skupine decembrových MS florbalistov v Prahe (1. - 9. 12. 2018).

Štvrtkový večerný žreb v Staromestskej radnici rozhodol aj o tom, že obhajcovia titulu Fíni si v severskej B-skupine zmerajú sily so Švédmi, Dánmi a Nórmi.

"Áčko" utvorili domáce Česko vedno so Švajčiarskom, Lotyšskom a Nemeckom, C-skupinu Austrália, Estónsko, Poľsko a Thajsko.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Slovenskí florbalisti zdolali Nemcov a postúpili na majstrovstvá sveta

Na svetovom šampionáte sa tradične predstaví 16 krajín. Európu zastúpi jedenásť, ázijsko-oceánsku zónu reprezentujú štyri a Ameriku jedna.

"Myslím si, že nám žreb veľmi sadol; je to relatívne šťastný deň pre slovenský florbal," povedal pre agentúru SITA kapitán SR Lukáš Řezanina.

"Je to vcelku ideálne - najmä to, že v prípade postupu z prvej priečky by nás v play off o štvrťfinále čakali Nemci, ktorých sme zdolali aj v nedávnej kvalifikácii. Lotyši sú podľa môjho názoru herne na piatej pozícii na svete, Nemci už nepatria do elitnej osmičky. Proti Kanade sme v minulosti boli úspešní; majú tam zopár pološvédov, no hrajú to trochu hokejovo, to by nám malo vyhovovať.

Mal by to byť súboj o prvé miesto a mali by sme ho zvládnuť," skonštatoval hráč 1. SC Vítkovice a na margo cieľov dodal.

"Naším doterajším maximom je ôsma priečka, úspechom by bol posun nahor. Musím však povedať, že dievčatá to akoby odštartovali - v decembri v Bratislave obsadili piate miesto, a to by sme chceli aj my. Musí však vyjsť všetko, počnúc prípravou a zdravotným stavom hráčov. Chceme napodobniť baby."

Postupová matematika

Zloženie základných skupín decembrových MS florbalistov v Prahe A-skupina: Česko, Švajčiarsko, Lotyšsko, Nemecko B-skupina: Fínsko, Švédsko, Dánsko, Nórsko C-skupina: Austrália, Estónsko, Poľsko, Thajsko D-skupina: Kanada, Slovensko, Singapur, Japonsko

A a B-skupinu utvorili po dve družstvá z prvého a druhého koša, C a D-skupinu po dve družstvá z tretieho a štvrtého koša.

Po dva najlepšie tímy z výkonnostne vyššej A aj B-skupiny preniknú priamo do štvrťfinále, na zostávajúcich z "áčka" a "béčka" čakajú súboje play off o postup do štvrťfinále proti najlepším dvom z C aj D-skupiny.

Krajiny pred žrebom rozdelili do košov podľa umiestnenia v aktuálnom rebríčku Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF).

Slovensko (10. miesto v renkingu) figurovalo v treťom koši vedno s Estónskom, Kanadou a Austráliou. V prvom koši boli Fínsko, Švédsko, Švajčiarsko a Česko, v druhom Dánsko, Nórsko, Lotyšsko a Nemecko, vo štvrtom Poľsko, Japonsko, Singapur a Thajsko.

Zápasy MS sa uskutočnia v O2 Arene (17 000 miest) a Aréne Sparta (1300 miest).

Medailová bilancia krajín - MS florbalistov (zlato - striebro - bronz):

Švédsko 8 3 0 Fínsko 3 6 2 Švajčiarsko 0 1 6 Česko 0 1 2 Nórsko 0 0 1

Naposledy boli Slováci deviati

Slovenskí zverenci českého trénera Petra Koutného vybojovali miestenku na päťčlennom nitrianskom turnaji 2. skupiny (31. 1. - 4. 2.) európskej časti kvalifikácie, obsadili 2. miesto.

Postupne zdolali Slovincov (7:2), Francúzov (10:3) aj Nemcov (3:2) a prehrali dôstojne 4:11 s úradujúcimi vicemajstrami sveta Švédmi.

Na žrebe sa zúčastnil asistent trénera SR Ján Purc.

"Mám celkom radosť, že sme boli vyžrebovaní do D-skupiny, pretože biť sa s Estónskom, Poľskom či Thajskom by podľa mňa bolo o niečo náročnejšie. Predpokladám, že by sme mali z tejto celkom exotickej skupiny postúpiť z prvého miesta a počkať si na svojho súpera v ďalšom priebehu.

Tam by som si želal asi Nemcov, ktorých sme si v domácom prostredí počas kvalifikácie v Nitre už otestovali," uviedol Purc pre web Slovenského zväzu florbalu (SZFB) a doplnil.

"Počas oboch víkendových dní očakávam slušnú divácku návštevu zo Slovenska, no veľa bude závisieť aj od našich dosiahnutých výsledkov. Myslím si však, že atmosféra bude veľmi dobrá a tešíme sa na každého fanúšika, ktorý nás príde do Prahy povzbudiť."

MS sa konajú v dvojročnom intervale, predvlani Slováci v lotyšskej Rige obsadili 9. miesto. Slovenskí florbalisti sa na svetovom šampionáte dosiaľ predstavili trikrát: vo Švédsku 2014 skončili na 10. priečke, vo Švajčiarsku 2012 na 8. pozícii.