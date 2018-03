Chcel si vykoledovať žltú kartu. Suárezove správanie preveria

Toto nie sú veci, ktoré chceme v lige vidieť, povedal prezident španielskej ligy.

2. mar 2018 o 9:32 SITA

MADRID. Vedenie najvyššej španielskej futbalovej súťaže La Ligy si posvieti na nešportové prejavy útočníka FC Barcelona Luisa Suáreza.

Uruguajčan, známy viacerými uhryznutiami súperov z minulosti a častými hereckými vložkami v pokutovom území, sa najnovšie zviditeľnil snahou o úmyselné vykoledovanie si žltej karty.

V sobotňajšom dueli s Gironou (6:1) sa pomerne viditeľne usiloval o získanie žltej karty, ktorou by si vyslúžil dištanc na štvrtkový duel v Las Palmas a vďaka ktorému by vstupoval s čistým štítom do nedeľňajšieho šlágra Primera División proti Atléticu Madrid.

Suárez, ktorý v katalánskom derby zaznamenal hetrik, síce piatu žltú kartu nedostal, ale predstaviteľom súťaže sa jeho správanie nepáčilo.

"Toto nie sú veci, ktoré chceme v lige vidieť. Urobím všetko, čo budem môcť, aby som takéto podvody udržal mimo futbalu a La Ligy," uviedol podľa webu 365football.com prezident španielskej ligy Javier Tebas.