Sersen po konci sezóny: Slovan by mal v KHL zostať, ale potrebuje lepší káder

Nový kouč bol prínos, ale nás to nedokázalo nakopnúť k víťaznej sérii, doplnil Michal Sersen.

BRATISLAVA. Hokejisti Slovana Bratislava zakončili sezónu 2017/2018 v KHL víťazstvom nad Dinamom Minsk, bola to však slabá náplasť na ich účinkovanie v ročníku.

Neskorá skladba kádra, finančné problémy, zmena trénera, to všetko malo vplyv na ich výkony, ktoré ich ani tentoraz neposunuli do vyraďovačky.

Víťazný koniec

Proti Minsku sa hráči chceli rozlúčiť víťazstvom, vypredanej hale napokon priniesli radosť.

"Ja som si tento zápas naozaj užil, myslím si, že to malo grády a ľudia sa bavili. Možno to bolo trošku ostrejšie, čo na posledný zápas nie je zvykom, ale ja som za to len rád, pretože takto by mal vyzerať každý jeden zápas," povedal obranca Michal Sersen.

Slovan viedol už po 24 sekundách, keď sa presadil Ryan Garbutt, a hoci hostia onedlho vyrovnali, Slovan dokázal odpovedať po teči Mareka Viedenského:

"Samozrejme, bolo dobré, že sme dali tie prvé góly. Len potom sa nám nepodarilo zvýšiť vedenie na viac gólov. Škoda niektorých presiloviek, v tretej tretine sme si to dosť komplikovali.

Som však rád že sme to dokázali dotiahnuť do víťazného konca."

Chýbala víťazná séria

Po zápase sa hráči rozlúčili s divákmi, od ktorých sa im dostalo skandovaného potlesku, celková známka za predvedené výkony však vyznieva rozpačito.

"Keby bolo takýchto zápasov aspoň 25 či 30, tak by to bolo dobré. Všetci by sme boli oveľa spokojnejší. Chýbala nám víťazná séria, keď sme zvíťazili nejakých päť, šesť zápasov za sebou.

Naopak, mali sme dosť negatívnych sérií, najmä na klziskách súperov. To rozhodlo, že sme nedokázali bodovať pravidelnejšie," vyhlásil Sersen.

Obranca zhodnotil aj ostatné aspekty, s ktorými sa Slovan boril, a pre ktoré skončil sezónu už po základnej časti.

Budúcnosť je otvorená

"Myslím si, že nám nepomohlo to, o čom sa hovorí už dlhodobo. Veľký prísun hráčov počas sezóny, nemali sme tým pádom stabilizovaný káder, do toho finančné problémy, to nie je nikdy príjemné.

Do toho prišla ešte aj výmena trénera. Nový kouč bol prínos, ale nás to nedokázalo nakopnúť k víťaznej sérii."

Budúcnosť Slovana v KHL je otvorená, vedenie ligy s ním počíta, no na lepšiu prezentáciu slovenského zástupcu v nej je potrebná nielen stabilizácia financií.

"Neviem, čo bude ďalej, na to sú v klube kompetentní. Vieme, že hrať túto súťaž je veľmi náročné. Z môjho pohľadu by však v nej Slovan mal zostať.

Potrebuje najmä lepší káder, aby diváci chodili na štadión v ešte väčšom množstve a užili si aj play off," uzavrel Sersen.