Základná časť vrcholí, Dunajská Streda privíta lídra z Trnavy

Posledné kolo základnej časti futbalovej Fortuna ligy rozhodne, kto z dvojice Ružomberok - Nitra si zahrá v skupine o titul.

2. mar 2018 o 16:12 Pavol Spál

BRATISLAVA. Teplota bude pod nulou, k tomu na mnohých ihriskách sneh a mráz. Posledné kolo základnej časti futbalovej Fortuna ligy rozhodne, kto z dvojice Ružomberok - Nitra si zahrá v skupine o titul.

Vo výhode je Ružomberok, ktorý má o dva body viac a čaká ho zápas na pôde predposledného Prešova.

Keďže Nitra svoj štadión rekonštruuje, privíta v Myjave ambiciózny Slovan. Práve bratislavský klub naposledy tiež v Myjave zmietol Žilinu 6:0.

Ak po skončení základnej časti bude mať viacero tímov rovnaký počet bodov, rozhodovať budú vzájomné zápasy.

Môže ešte nastať situácia, že Ružomberok, Nitra a Trenčín budú mať na konci rovnaký počet bodov (33). V tom prípade rozhoduje minitabuľka vzájomných zápasov, kde je na tom najhoršie Nitra.

Všetky zápasy sa hrajú v rovnakom čase, v sobotu o 14.00. V šlágri kola tretia Dunajská Streda privíta prvú Trnavu (zápas vysiela RTVS na Dvojke).

Program 22. kola Fortuna ligy: Sobota o 14:00: Dunajská Streda - Trnava Nitra - Slovan Prešov - Ružomberok Senica - Podbrezová Michalovce - Žilina Zlaté Moravce – Trenčín

"Ak vyhráme, liga sa trošku zamieša. Znížime náskok Trnavy na osem bodov, čo už nie je veľký rozdiel. Tak my, ako aj Slovan či Žilina by sme ešte mohli Trnavu predbehnúť. Celé mužstvo musí chcieť vyhrať a myslím si, že to aj zvládneme," povedal v rozhovore pre fcdac.sk obranca domácich Kristián Koštrna.

Po víkende sa súťaž rozdelí na dve polovice. Prvých šesť tímov bude bojovať o titul, ostatné o záchranu. Opäť sa stretne každý s každým doma i vonku, čo predstavuje desať zápasov.

Všetky body získané v základnej časti si mužstvá prenesú aj do nadstavby.