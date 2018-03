Prečo hráči nechodia do Slovana? Môžu za to financie i diera, tvrdí Hudec

Na Slovensku sa zo športu vytráca radosť. Nemajú ju hráči, tréneri ani funkcionári, hovorí bývalý hokejista Michal Hudec.

2. mar 2018 o 17:26 Juraj Berzedi

Rozhovor pre denník SME: Roky bol hráčom Slovana Bratislava, pomery v klube dobre pozná. O rozpačitom pôsobení Slovana v KHL hovorí bývalý hokejista MICHAL HUDEC, v súčasnosti asistent trénera slovenskej reprezentácie do 16 rokov.

Hokejisti Slovana majú za sebou posledný zápas základnej časti KHL. Skončili ako štvrté najslabšie mužstvo celej súťaže. Prečo opäť nepostúpili do play off?

„Mužstvo dávali dohromady na poslednú chvíľu. Dopĺňali ho za pochodu aj na začiatku sezóny, čo je v takejto súťaži neprípustné. Už vtedy stratili šancu na postup do play off. Po zmene trénera trochu pookriali, ale už to bolo neskoro.“

Mal by ostať Slovan v KHL?

Bol by správny krok, ak by šiel Slovan do EBEL ligy?

Slovan mal byť základňou pre slovenskú reprezentáciu, ale na olympiáde nemal ani jedného hráča. O čom to vypovedá?

„Sú to dve strany mince. Slovanisti nemali dobrú sezónu a generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan spolu s trénerom Craigom Ramsaym sa rozhodli pre iných hokejistov.

Na druhej strane hráčov z hľadiska reprezentácie nie je v zahraničných ligách až tak veľa. Možno by ich Slovan aj chcel stiahnuť, ale nie je z čoho vyberať. Sú však aj hráči, ktorí nemajú až taký veľký záujem hrať v Slovane.“

Súvisí si to s finančnou stránkou a večne meškajúcimi výplatami v Slovane?

„Nebudeme si klamať. Slovan každoročne prechádza tým istým. Je jasné, že niektorí hráči si zvolia finančnú istotu v Česku alebo pôjdu do Ruska za väčšie peniaze. Ale nemusí ísť len o peniaze.