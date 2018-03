Anglický novinár sa čudoval. Sagan svoj rituál neporušil - trať nevidel

Strade Bianche budú mokré, špinavé a zradné. Budú to veľmi ťažké preteky, predpovedá Ján Valach z tímu Bora-Hansgrohe.

2. mar 2018 o 19:33 Miloslav Šebela, Siena

SIENA. Trinásť milimetrov zrážok nie je žiadny veľký lejak. Lenže ak sa okrem dažďa do toho roztopí sneh, ktorý priniesol v posledných dňoch arktický vzduch, zrazu je vody neúrekom.

Na Piazza del Campo v centre Sieny vo štvrtok tiekla voda potokmi. Ľudia sa schovávali pod dáždnikmi, voda bola všade.

V okolí mesta nestačí z polí a ciest odtekať. Všade sú mláky.

V sobotu tu budú bojovať cyklisti o víťazstvo na klasike Strade Bianche. Tá si za krátku históriu toľko vody nepamätá.

„No, prial by som si lepšie počasie,“ hovoril s úsmevom Peter Sagan. V sobotu odštartuje sezónu jarných klasík. Na tej toskánskej od roku 2012 nechýbal ani raz.

Jamy sú pod vodou

„Sú to veľmi pekné preteky, aj veľmi náročné. Pekné sú, ak je pekné počasie. Keď je takto ako dnes, bude to trápenie. Na to, aby tu niekto vyhral, potrebuje šťastie, dobrú kondíciu a byť v správnom momente na správnom mieste,“ vyratúval Sagan.

To je ešte celkom mierne povedané. Trasa v okolí Sieny má 184 kilometrov. Na nej je jedenásť sektorov, kde sa pôjde po čistom blate. Spolu to je 64 kilometrov.

„Bude to mokré, špinavé, na trase je veľa dier, ktoré sú pod vodou. V pretekoch bude veľmi záležať od pozičnej jazdy v skupine a celý deň to bude o šetrení energie, aby zostala na záver,“ hovorí športový riaditeľ tímu Bora-Hansgrohe Ján Valach.

„Dnes bol na jednom zo sektorov aj ľad, ale do zajtra sa to roztopí. A ešte začína fúkať. Na kopcoch fúka veľmi silno. Preteky budú veľmi ťažké,“ predpovedá.

Sagan rituál nemení, ale informácie má

Kým vlaňajší víťaz Michal Kwiatkowski niekoľko dní trasu študuje, jazdí na nej a učí sa, čo môže v sobotu rozhodnúť, Sagan svoj tradičný postup pred súťažou nemení.

„Pršalo celý deň, tak som šliapal na trenažéri,“ odvetí na otázku, či si trať naštudoval.

„A nie je dôležité vidieť trasu, či na nej nie je až príliš veľa blata?“ pýta sa anglický novinár.