Bezeková a Putalová skončili na halových majstrovstvách sveta v semifinále

Češke Eliške Klučinovej medaila v päťboji tesne ušla.

2. mar 2018 o 21:43 (aktualizované 2. mar 2018 o 22:45) TASR

BIRMINGHAM. Na atletických halových majstrovstvách sveta v Birminghame v semifinále na 400 metrov skončili Alexandra Bezeková i Iveta Putalová. Bezeková dosiahla čas 53,05 sekundy, ktorý ju zaradil v jej behu na piate miesto, rovnako ako Ivetu Putalovú s časom 53,46 sekundy.

Z troch semifinálových behov viedla síce jednoduchá cesta do finále, no zároveň aj veľmi zložitá. Iba prvé dve do neho postúpili, a bol to nekompromisný boj.

Bezeková nastúpila hneď v prvom semifinále a musela čeliť aj takým štvrtkárkam, ktorých v sezóne zdobili časy pod 52 sekúnd - Američanke Wimbleyovej, Švajčiarke Sprungerovej a Britke Doyleovej.

Iveta Putalová. (zdroj: TASR/AP)

V treťom semifinále Putalovej najväčšie súperky boli podľa tabuľkových postavení najmä Američanka Okolová, Írka Healyová, Jamajčanka Jenkinsová i Grékyňa Belimpasakiová.

Prvý pokus mať vo finále slovenskú štvrtkárku nevyšiel. Bezeková vo svojej premiére na HMS si zakľakla do prvej dráhy, od začiatku strácala a po diskvalifikácii pôvodne druhej Sprungerovej dobehla piata časom 53,05 sekundy.

Putalová, pred dvoma rokmi na HMS v Portlande šiesta, vyrazila z tretej dráhy a dopadla podobne ako Bezeková. K mantinelu sa priradila šiesta a po diskvalifikácii druhej v poradí Grékyne Belimpasakiovej skončila napokon piata pomalším časom 53,46 sekundy.

V sumáre semifinále patrilo Bezekovej z 18 štartujúcich deviate miesto a Putalovej pätnáste.

V päťboji si zlatú medailu vybojovala domáca Katarina Johnson-Thompsonová so 4750 bodmi pred Rakúšankou Dadicovou 4700 a Kubánkou Rodríguezovou 4637. Na HMS už získala medailu, striebornú pred štyrmi rokmi v Sopote v diaľke.

Vo vrhu guľou žien sa zlato udeľovalo za tabuľkový svetový výkon sezóny. Patril Maďarke Anite Mártonovej s 19,62 metra, striebro vybojovala Jamajčanka Thomas-Doddová 19,22 a bronz Číňanka Lijiao Gong 19,08.

Halové majstrovstvá sveta 2018:

Diaľka - muži:

1. Juan Miguel Echevarría Kuba 846 cm 2. Luvo Manyonga JAR 844 cm 3. Marquis Dendy USA 842 cm 4. Jarrion Lawson USA 814 cm

400 metrov - ženy, 1. semifinále:

1. Shakima Wimbleyová USA 51,34 s 2. Eilidh Doyleová V. Británia 52,15 s 3. Agné Šerkšnienéová Litva 52,62 s 5. Alexandra Bezeková Slovensko 53,05 s

400 metrov - ženy, 3. semifinále:

1. Courtney Okolová USA 51,79 s 2. Tovea Jenkinsová Jamajka 52,42 s 3. Phil Healyová Írsko 53,26 s 5. Iveta Putalová Slovensko 53,46 s

Päťboj - ženy:

1. Katarina Johnson-Thompsonová V. Británia 4750 b 2. Ivona Dadicová Rakúsko 4700 b 3. Yorgelis Rodríguezová Kuba 4637 b 4. Eliška Klučinová Česko 4579 b 5. Erica Bougardová USA 4571 b 6. Xénia Krizsánová Maďarsko 4559 b

Guľa - ženy: