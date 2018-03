Halák bol pri ďalšej prehre Islanders, Tatar nebodoval ani v druhom zápase za Vegas

Pozrite si sumár výsledkov NHL 2017/2018 z noci na sobotu.

3. mar 2018 o 6:11 (aktualizované 3. mar 2018 o 7:43) SME.sk a SITA

BRATISLAVA. Slovenský brankár Jaroslav Halák nezabránil triumfu hokejistov Montrealu Canadiens na ľade New Yorku Islanders 6:3 v piatkovom stretnutí severoamerickej NHL.

Rodák z Bratislavy odchytal celý zápas, zastavil 19 z 24 striel súpera a dosiahol úspešnosť zákrokov 79,20 %. Až trikrát ho prekonal útočník Montrealu Alex Galchenyuk, ktorý si pripísal aj asistenciu.

"V posledných týždňoch sa nám celkom darí a hráme dobre. Dostať sa do play off je vždy náročné, ale musíme držať spolu a môže sa nám to podariť. Máme v tíme veľa mladých hráčov," povedal podľa nhl.com 24-ročný útočník, ktorý v tejto sezóne strelil 16 gólov.

"Počas ostatných 15 duelov som si utvoril veľa gólových príležitostí, ale to nie je dôležité. Podstatné je skórovať a som rád, že teraz mi to tam padalo," dodal. Zápas proti NY bol jeho 400. v základnej časti NHL.

Prehrali piatykrát po sebe

Hokejisti Islanders prehrali už päť zápasov po sebe. V záverečnej časti zápasu proti Canadiens inkasovali tri góly a nepresadili sa ani raz.

"Nepochybujem o tom, že sme do toho dali všetko, jednoducho nám chýbalo niečo, čo by nás 'nakoplo'. Musíme sa ďalej snažiť hrať najlepšie, ako vieme a najmä musíme zlepšiť tretie tretiny," myslí si kapitán Islanders John Tavares.

"Nehráme dobre. Každý môže hovoriť čo chce, ale musíme hrať lepšie," skonštatoval tréner Islanders Doug Weight.

Tatar s tromi mínuskami

Tomáš Tatar nebodoval ani vo svojom druhom vystúpení za Vegas Golden Knights a nováčik súťaže podľahol na vlastnom ľade Ottawe Senators tesne 4:5.

Slovenský krídeník absolvoval 15:25 min a nazbieral až tri mínusové body. Na súperovho bankára Craiga Andersona vyslal 2 strely.

Strojcami triumfu Senators boli najmä trojbodoví Erik Karlsson a Bobby Ryan. Švédsky kapitán Ottawy dosiahol tri asistencie, útočník Ryan skóroval a dvakrát prihral na gól.

Hokejisti nováčika neuspeli už tretíkrát po sebe, čo ich stálo líderské postavenie v Západnej konferencii, na čele ich nahradil Nashville Predators.

Hráči Ottawy ukončili sériu piatich nezdarov. V drese Senators absentoval pre zranenie skúsený slovenský útočník Marián Gáborík.

NHL 2017/2018 - piatok:

New York Islanders - Montreal Canadiens 3:6 (1:1, 2:2, 0:3)

Góly: 1. Fritz (B. Nelson, Hickey), 25. Josh Bailey (Leddy), 40. B. Nelson (Beauvillier, Ladd) - 2. Gallagher (Galchenyuk, Drouin), 23. Galchenyuk (Schlemko), 31. Galchenyuk (Reilly), 49. Byron (Gallagher), 50. Juulsen (Lehkonen, Reilly), 60. Galchenyuk

/Jaroslav Halák (NY Islanders) odchytal celý zápas a zastavil 19 z 24 striel súpera (79,20 % úspešnosť zákrokov)/

Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Góly: 32. D. Ryan (V. Rask, Hanifin), 50. T. Teräväinen (Pesce, E. Lindholm), 60. Williams (J. Staal) - 40. Hall (Vatanen, Palmieri)

Florida Panthers - Buffalo Sabres 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Góly: 2. Matheson (J. McGinn, McCann), 17. Ekblad (Yandle), 27. Barkov (Bjugstad, Dadonov), 32. Sceviour (Bjugstad, MacKenzie) - 6. S. Reinhart (R. O'Reilly, Antipin)

Winnipeg Jets - Detroit Red Wings 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

Góly: 14. Laine, 14. Chiarot (Little, Roslovic), 27. Byfuglien (Morrissey, Armia), 33. Laine (Ehlers, Morrissey) - 13. Kronwall (Zetterberg, Nyquist), 28. Mantha (Nyquist), 46. Daley (Kronwall, Bertuzzi)

Calgary Flames - New York Rangers 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Góly: 17. Kulak (Frolík, M. Tkachuk) - 5. K. Hayes (Spooner), 21. Bučnevič (Kreider, Pionk), 31. Spooner (DeAngelo)

Colorado Avalanche - Minnesota Wild 7:1 (2:0, 4:1, 1:0)

Góly: 10. Landeskog (Rantanen, Girard), 13. MacKinnon (Rantanen, Barrie), 26. Barrie (Rantanen, MacKinnon), 29. MacKinnon (Girard, Nemeth), 31. Söderberg (G. Bourque), 33. Rantanen (MacKinnon, Nemeth), 48. Nieto (Comeau, MacKinnon) - 38. M. Koivu (Parise, Mikael Granlund)

Anaheim Ducks - Columbus Blue Jackets 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Góly: 15. Rakell (Perry, Fowler), 32. Cogliano, 33. Manson (Beauchemin), 57. Fowler (Henrique, Rakell) - 14. Milano (Bjorkstrand, Werenski), 58. Werenski (Bjorkstrand)

Vancouver Canucks - Nashville Predators 3:4 po predĺžení (1:0, 1:1, 1:2 - 0:1)

Góly: 6. Horvat (Edler, D. Sedin), 36. B. Sutter (Boeser, Archibald), 52. D. Sedin (H. Sedin, Boeser) - 38. Fisher (F. Forsberg, Arvidsson), 51. Fiala (Turris, Ekholm), 58. Ellis (P. K. Subban, Järnkrok), 61. Järnkrok (Arvidsson, Ellis)

Vegas Golden Knights - Ottawa Senators 4:5 (2:1, 0:3, 2:1)

Góly: 1. R. Smith (Marchessault, W. Karlsson), 19. C. Miller (Hunt, Haula), 44. W. Karlsson (Marchessault, R. Smith), 48. Carpenter (C. Miller, Nosek) - 3. Mark Stone (B. Ryan), 24. B. Ryan (Mark Stone, E. Karlsson), 31. Duchene (Chabot, Hoffman), 35. Pageau (E. Karlsson, B. Ryan), 49. Burrows (E. Karlsson, M. McCormick)

/Tomáš Tatar (Vegas) 15:25 min, -3, 2 strela na bránku, 1 "hit"/