Volko zvládol rozbehy bez problémov, postúpil do semifinále

Dovedna bolo na programe sedem rozbehov.

3. mar 2018 o 11:42 (aktualizované 3. mar 2018 o 11:59) SITA

Výsledky rozbehov

60 m, 3. beh:

1. Ján Volko Slovensko 6,66 2. Hassan Taftian Irán 6,74 3. Dominik Záleský Česko 6,74

BIRMINGHAM. Slovenský šprintér Ján Volko (BK HNTN Bratislava) vyhral III. rozbeh mužov na 17. halových majstrovstvách sveta v atletike v anglickom Birminghame.

Zverenec trénerského dua Naďa Bendová - Róbert Kresťanko triumfoval s obrovským, až 8-stotinovým náskokom pred ázijským šampiónom Hassanom Taftianom z Iránu (v tomto roku už 6,51) a Čechom Dominikom Záleským (6,74).

Táto trojica si vybojovala priamy postup do večerného semifinále od 20.11 h SEČ. Z každého z troch behov postúpia do finále o 22.09 h SEČ dvaja najrýchlejší plus ďalší dvaja s najlepšími časmi.

“ Čas síce nebol taký, ako som očakával, ale verím, že v semifinále pobežím rýchlejšie. „ Ján Volko

„Trochu som bol v strese, ako mi vyjde štart, lebo v sezóne som s ním mal problémy. Som však šťastný, že to takto dopadlo a vyhral som rozbeh.

Čas síce nebol taký, ako som očakával, ale verím, že v semifinále pobežím rýchlejšie,“ vravel Ján Volko v rozhovore pre živé rozhlasové vysielaní Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF).

Ešte pripomenul, čo predtým zdôraznil aj v rozhovore pre web Slovenského atletického zväzu: „Na šesťdesiatke je štart najdôležitejšia časť celého behu. Ak ho pokazíte, prídete o všetko.“

Volko štartuje v Birminghame na svojich druhých halových MS, pred dvoma rokmi v Portlande vypadol na 60 m v rozbehu a celkovo skončil vtedy 35.

Dvadsaťjedenročný najrýchlejší Slovák v histórii dosiahol v rozbehu svoj ôsmy najrýchlejší čas v sezóne, bol dokonca o 5 stotín rýchlejší ako víťaz I. rozbehu, svetový rekordér Christian Coleman (6,71). Pravda, Američan zďaleka nebežal na plné obrátky.