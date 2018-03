Michalovce porazili Žilinu, v závere rozhodol stopér. Slovan zobral nádej Nitre

Hlasy po zápase:

Marco Rossi, tréner DAC Dunajská Streda: "Nepochybne to bol veľmi ťažký zápas. Trnava nie je líder náhodou. Je prvá, pretože si to zaslúži, lebo má kvalitných a skúsených hráčov. Spôsobila nám dosť problémov. My sme odohrali dobrý zápas, s veľkou koncentráciou a túžbou na oboch stranách ihriska. Nie som spokojný s konečným výsledkom, ale gratulujem mojim hráčom k bodu."

Nestor El Maestro, tréner Trnavy: "V zápase nebola žiadna čistá šanca. Remíza je preto OK. Ja ale nie som nikdy s remízou spokojný. Bol to veľmi fyzicky náročný zápas. Domáce mužstvo by malo hrať trochu ofenzívnejšie. Ale OK. My pokračujeme v našej práci."