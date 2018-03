Valach: Vsádzame na iné karty ako na túto klasiku

Športového riaditeľa tímu Bora-Hansgrohe prekvapilo, že jazdci nemali technické problémy a nik nemal defekt.

3. mar 2018 o 18:12 Miloslav Šebela, Siena

Ako ste spokojný s priebehom pretekov a výsledkami tímu na klasike Strade Bianche?

„Dopadlo to pre nás dobre. Tím sa ukázal ako silný. Do úplného záveru sme mali vpredu piatich jazdcov zo štyridsiatich pretekárov. V poslednej pätnástke sme mali štyroch jazdcov.

Takže výkonnosť celého tímu je výborná. Peter Sagan je po vysokohorskom sústredení, to sme vedeli. A tieto preteky bývajú obzvlášť náročné, takže to dopadlo výborne. Sme spokojní. Bolo vidno, že to boli náročné preteky.“

Majú sa fanúšikovia na čo tešiť na Tirreno – Adriatico a Miláno – San Remo?

„Nechcem predbiehať. Ale budeme sa snažiť spraviť nejaké výsledky a je to posledná príprava pred veľkými klasikami, takže dúfam, že áno.“

Ako ste spokojný s Petrom Saganom?

„Bolo to dobré. Je vidieť, že je to klasika pre rýchlych vrchárov a Peter vie s nimi súťažiť. Ale my vsádzame na iné karty ako na túto klasiku.“

Prekvapilo vás niečo na priebehu pretekov?

„Vždy sa tu na Strade Bianche ukáže pripravenosť jednotlivých cyklistov a každý má za sebou inú prípravu. Terén bol klzký a nepríjemný. Miestami bolo blato hlboké aj dva centimetre.

My sme očakávali množstvo porúch, ale chalani nemali žiadne technické problémy. Dokonca sme nemali ani jeden defekt, takže voľba materiálu bola výborná.“

Pred pretekmi ste vraveli, že oblečenie pôjde zrejme rovno do koša. Skutočne to bude tak?

„Nie, pôjde do práčky.“ (smiech)