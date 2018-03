Curenková obhájila titul na turnaji v Acapulcu

Ukrajinská tenistka vyhrala nad Švajčiarkou Stefanie Vögeleovou po trojsetovej bitke.

4. mar 2018 o 8:02 TASR

ACAPULCO. Ukrajinská tenistka Lesia Curenková vyhrala vo finále dvojhry na turnaji WTA v mexickom Acapulcu nad Švajčiarkou Stefanie Vögeleovou po trojsetovej bitke 5:7, 7:6 (2) a 6:2.

Siedma nasadená Curenková sa tak tešila zo štvrtého titulu vo dvojhre na okruhu WTA v kariére.

Dvadsaťosemročná Ukrajinka úspešne obhájila v Mexiku minuloročný triumf.

"Je to pre mňa špeciálny turnaj. Skvelé víťazstvo. So Stefanie to bol neuveriteľný zápas. Trval takmer tri hodiny, obe sme boli nervózne a bojovali sme až do konca," citovala agentúra AP víťazku.

Pre 27-ročnú Švajčiarku to bolo prvé finále vo dvojhre na okruhu WTA v kariére.

Dvojhra - finále:

Lesia Curenková (7-Ukr.) - Stefanie Vögeleová (Švaj.) 5:7, 7:6 (2), 6:2