Newcastle prvýkrát s Dúbravkom prehral. Benítez: Čelili sme nebezpečnému tímu

Newcastle po sobote figuruje na 16. mieste v tabuľke Premier League.

4. mar 2018 o 10:02 SITA

LIVERPOOL. Slovenský futbalový reprezentačný brankár v službách Newcastlu United Martin Dúbravka vo svojom treťom vystúpení v anglickej Premier League prvýkrát okúsil trpkosť prehry.

Hráči Newcastle v sobotňajšom zápase 29. kola podľahli domácim hráčom FC Liverpool 0:2.

Dva góly v sieti Dúbravku

Dvadsaťdeväťročného kmeňového hráča pražskej Sparty môže potešiť aspoň skutočnosť, že už je najvyťaženejším brankárom zo SR v histórii Premier League.

Ján Mucha, ktorý pôsobil v FC Everton v rokoch 2010 - 2013, má na konte dve odchytané stretnutia, Dušan Kuciak za Hull City (2016 - 2017) v najvyššej ligovej súťaži nikdy nenastúpil.

Favorizovaní zverenci Jürgena Kloppa našli spôsob ako prekonať Dúbravkovu bránu päť minút pred koncom prvého polčasu: Mohamed Salah sa ocitol zoči-voči slovenskému gólmanovi a prestrelil ho.

Poistku pridal Liverpool v 55. min z kopačky Sadia Maného.

"Počas stretnutia často zabudnem, aký je výsledok, takže za stavu 2:0 som mal pocit, že sme mali lepšie kontrolovať priebeh.

Strelili sme však dva nádherné góly a ešte sme mali kopať penaltu, celkom určite. Newcastle dobre bránil, je to kvalitné mužstvo," povedal pre BBC Sport Klopp.

Benítez: Domáci fanúšikovia ma potešili

Španielsky tréner Newcastlu Rafael Benítez v Liverpoole pôsobil v rokoch 2004 - 2010.

"Domáci fanúšikovia ma potešili, zachovali sa ku mne pekne," vyhlásil Benítez a na margo duelu uviedol:

"Čelili sme nebezpečnému tímu. Zvládli sme to 40 minút, potom prišla chyba. V druhom polčase sme to museli viac otvoriť. Zlepšujeme sa, no potrebujeme zbierať body."

Nováčik Premier League 2017/2018 Newcastle po sobote figuruje na 16. mieste v tabuľke, na konte má 29 bodov (bilancia 7-8-14).

Je dva body od zostupového pásma. Liverpool (60 b.) sa vyšvihol na 2. priečku, no tretí v poradí Manchester United zaostáva iba o bod a má k dobru pondelkový súboj na pôde Crystal Palace (21.00 h).