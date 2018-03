Hirscher získal po slalomovom víťazstve aj veľký glóbus

Slovenskí reprezentanti do druhého kola v Kranjskej Gore nepostúpili.

4. mar 2018 o 13:53 (aktualizované 4. mar 2018 o 14:44) TASR

SP v alpskom lyžovaní - výsledky:

Slalom - muži:

1. Marcel Hirscher Rakúsko 1:49,22 min. 2. Henrik Kristoffersen Nórsko +1,22 s 3. Ramon Zenhäusern Švajčiarsko +1,61 4. Clement Noel Francúzsko +1,92 5. Sebastian-Foss Solevaag Nórsko +2,13 6. Marc Rochat Švajčiarsko +2,34 ... 49. Adam ŽAMPA SR +4,66 - nepostúpil do 2. kola Martin HYŠKA SR nedokončil 1. kolo

KRANJSKA GORA. Rakúsky lyžiar Marcel Hirscher zvíťazil v nedeľňajších pretekoch Svetového pohára v slalome a v predstihu vyhral celkovú klasifikáciu tejto disciplíny.

V slovinskej Kranjskej Gore predstihol svojho súpera v boji o malý krištáľový glóbus Nóra Henrika Kristoffersena o 1,22 sekundy, tretí skončil Švajčiar Ramon Zenhäusern (+1,61).

Hirscher si okrem slalomového víťazstva zabezpečil aj triumf v celkovom poradí SP a to siedmykrát za sebou, uviedla agentúra APA.

"Je to neuveriteľné. V lete som bol zranený, nebolo to dobré a zrazu som ukončil sezónu ako víťaz. Vôbec som si nemyslel, že to môže takto dopadnúť.

Henrik Kristoffersen má pred sebou veľkú budúcnosť, nikdy sa nevzdáva a stále sa zlepšuje," citovala agentúra APA rakúskeho lyžiarskeho fenoména, ktorý dosiahol v nedeľu svoje 57. víťazstvo v pretekoch SP.

V sobotu zvíťazil aj v hodnotení obrovského slalomu.

Na nedeľu štartovali aj dvaja slovenskí reprezentanti, ale do 2. kola nepostúpili. Adam Žampa obsadil 49. miesto, Martin Hyška 1. kolo nedokončil.

Poradie SP v slalome (po 11 z 12 pretekoch):

1. Marcel Hirscher Rakúsko 874 bodov 2. Henrik Kristoffersen Nórsko 710 3. Andre Myhrer Švédsko 460 4. Michael Matt Rakúsko 388 5. Daniel Yule Švajčiarsko 370 6. Ramon Zenhäusern Švajčiarsko 326 ... 37. Adam ŽAMPA SR 20

Celkové poradie v SP (po 31 z 37 pretekov):