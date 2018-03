Líder z Nitry si v šlágri poradil s Košicami, Žilina deklasovala Zvolen

Hlasy po zápase:

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Myslím si, že zápas bol obojstranne veľmi vyrovnaný. V náš prospech hovorila väčšia pohoda na hokejkách. Od toho sa odvíjalo aj premieňanie šancí, ktoré sme mali. Zle sme dnes odohrali presilové hry, okrem tej, v ktorej dala tretia formácia gól. V poslednej tretine sme trochu začali panikáriť a až v závere sme puk dvakrát vyviezli z pásma. To ukázalo, že hostia boli už veľmi unavení a nemali toľko síl, aby tomu vzdorovali. Pre nás je to cenné víťazstvo a z pohľadu nasadenia, určite zaslúžené."

Roman Šimíček, tréner Košíc: "Po dvoch zápasoch sme odohrali taký zápas, aký sme si predstavovali. Hráči tam nechali všetko, žiaľ, ten rýchly gól v prvej tretine nás zaskočil. Myslím si, že sme sa s tým vyrovnali dobre. V tretej tretine sme Nitru aj prehrávali. Trápi nás premieňanie šancí. Nepodarilo sa nám vyrovnať, aj keď sme išli naplno a to nám vzalo mnoho síl, rovnako ako aj štvorminútová 'oslabovka'. Nemôžeme povedať, že sme spokojní, keďže sme prehrali, ale ten výkon bol diametrálne odlišný oproti posledným dvom zápasom. Z toho pohľadu sme teda spokojní. Prehra nás mrzí, ale máme tri zápasy na to, aby sme sa do playoff dali dokopy a doladili posledné veci a boli stopercentne nachystaní."