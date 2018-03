Tatar dal prvý gól za Vegas, stal sa prvou hviezdou zápasu

Pozrite si súhrn výsledkov NHL 2017/2018 z nedele a noci na pondelok.

5. mar 2018 o 6:15 (aktualizované 5. mar 2018 o 7:37) SME.sk a SITA

BRATISLAVA. Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili nad hráčmi New Jersey Devils 3:2 v nedeľňajšom stretnutí zámorskej NHL.

Víťazný gól duelu strelil slovenský útočník Tomáš Tatar, pre ktorého to bol prvý zásah v drese Vegas.

"Bol to pre mňa dôležitý gól, prvý po výmene. Som rád, že sa mi podarilo skórovať, ale ešte dôležitejšie je, že môj gól nám pomohol zvíťaziť v zápase," uviedol Tatar pre nhl.com.

Prečítajte si tiež: Tatara chceli viaceré tímy. Prečo ho získal ambiciózny nováčik?

Slovenský krídelník skóroval v presilovej hre v 38. min. Puk dostal do bránky po dorážke strely Davida Perrona, ktorú brankár Devils Cory Schneider nemal pod kontrolou.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Myslel som si, že puk je v mojich betónoch. Snažil som sa ho zakryť, no Tatar mi do nich štuchol hokejkou a poslal ho do bránky. Vraj to bol regulárny gól a my sme si nevyžiadali "challenge", takže sa s tým musíme vyrovnať," poznamenal Schneider.

Útočník New Jersey Taylor Hall si v zápase predĺžil bodovú sériu na 18 duelov. Proti Golden Knights si pripísal gól a asistenciu, celkovo má počas série na svojom konte 24 bodov (13+11).

Z tretej prehry Devils po sebe si ťažkú hlavu nerobil. "Je to hokej, vždy prehráte nejaké zápasy. Nikto nekončí ligu s bilanciou 82 víťazstiev a 0 prehier. Je to ťažká a veľmi vyrovnaná liga," povedal Hall.

video //www.youtube.com/embed/D6LWwj43D7o

Skóroval aj Jurčo

Chicago prehralo s Anaheimom 3:6. Za Blackhawks nastúpil slovenský útočník Tomáš Jurčo, ktorý strelil úvodný gól Chicaga.

Rodák z Košíc skóroval v 35. min počas avizovaného vylúčenia Ducks, bol to pre neho druhý presný zásah v aktuálnej sezóne.

Tomáš Jurčo (s číslom 13) oslavuje gól do siete Anaheimu. (zdroj: SITA/AP)

Okrem neho sa za Chicago presadil dvojgólový Nick Schmaltz, strelcami domácich boli Jakob Silfverberg s Coreym Perrym (obaja po dva góly) a Rickard Rakell s Marcusom Petterssonom.

Pre švédskeho obrancu Petterssona to bol prvý zásah v NHL. "Cítim radosť. Iba kompletnú radosť. Bol to skvelý duel, dobrý na strelenie prvého gólu," vyjadril sa Pettersson.

Bod a tri zápasu k dobru na play off

Florida zdolala Philadelphiu 4:1 a predĺžila svoju sériu víťazstiev na šesť. Jevgenij Dadonov prispel k triumfu Panthers dvomi gólmi, Aleksander Barkov nazbieral gól a asistenciu, Jonathan Huberdeau skóroval.

Brankár Floridy Roberto Luongo zneškodnil 39 striel Flyers. Panthers strácajú na poslednú postupovú priečku do play off vo Východnej konferencii jeden bod, ale na ôsmy Columbus majú tri zápasy k dobru.

"Hráme náš najlepší hokej v sezóne, a to presne v pravý čas. No vieme, že stále máme na čom pracovať. Musíme sa stále zlepšovať a neustále sa posúvať ďalej, tak ako doteraz," povedal Luongo.

video //www.youtube.com/embed/0ZVjpW885Iw

NHL 2017/2018 - výsledky:

Colorado Avalanche - Nashville Predators 3:4 po predĺžení (1:1, 0:1, 2:1 - 0:1)

Góly: 13. Zadorov (Söderberg, A. Lindholm), 45. Nieto, 55. Rantanen (MacKinnon, Barrie) - 4. Watson (Sissons, Ekholm), 29. Turris (Ellis, Fiala), 59. Ellis (P.K. Subban, Johansen), 62. F. Forsberg (Ellis, Arvidsson)

Florida Panthers - Philadelphia Flyers 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Góly: 3. Barkov (Yandle, Luongo), 15. Dadonov (Bjugstad, Ekblad), 39. Dadonov (Barkov, Petrovic), 43. Huberdeau (J. McGinn, Pysyk) - 57. Konecny (Manning, C. Giroux)

Anaheim Ducks - Chicago Blackhawks 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)

Góly: 3. Rakell (Getzlaf, Montour), 7. Perry (Getzlaf, Manson), 23. M. Pettersson (Bieksa, D. Grant), 27. Silfverberg (Cogliano, D. Grant), 47. Silfverberg (Cogliano, Kesler), 55. Perry (Fowler, Getzlaf) - 35. JURČO (C. Murphy, Keith), 42. Schmaltz (Hinostroza), 58. Schmaltz (DeBrincat, Hinostroza)

/Tomáš Jurčo (Chicago) odohral 12:00 min, 1+0, -1, 4 strely, 1 hit/

New Jersey Devils - Vegas Golden Knights 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

Góly: 29. Vatanen (Hall, Maroon), 38. Hall - 25. Perron (Hyka, Merrill), 32. Engelland (Theodore, Reaves), 38. TATAR (Perron, Hunt)

/Tomáš Tatar (Vegas) 11:56 min, 1+0, 1 strela, 1 hit/

Carolina Hurricanes - Winnipeg Jets 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Góly: 19. Teräväinen (Aho, Faulk), 56. J. Staal (Slavin, B. McGinn) - 6. Laine (Ehlers, Morrow), 23. Laine (P. Stastny, Wheeler), 51. P. Stastny (Chiarot, Laine)

Minnesota Wild - Detroit Red Wings 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Góly: 28. E. Staal (Spurgeon, R. Suter), 31. Parise (Koivu, Niederreiter), 56. Zucker (Mikael Granlund, R. Suter), 57. Zucker (Dumba) - 4. Abdelkader (Ericsson, D. Larkin)

San Jose Sharks - Columbus Blue Jackets 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Góly: 39. Donskoi (DeMelo, E. Kane), 51. E. Kane (Pavelski) - 10. N. Foligno (Calvert, J. Johnson), 19. Milano (Jenner, O. Bjorkstrand), 26. Panarin (Cole, Atkinson), 60. Panarin (Dubois)