Tréner Atletica Madrid: Ak by mal Messi náš dres, vyhrali by sme my

Udržali cenný triumf aj napriek tomu, že pre zranenie prišli o Andresa Iniestu.

5. mar 2018 o 12:09 TASR

BARCELONA. Argentínsky futbalista Lionel Messi zaistil v nedeľňajšom šlágri španielskej La Ligy tri mimoriadne dôležité body pre FC Barcelona.

Po peknej realizácii priameho kopu vyhral líder tabuľky v 27. kole na Camp Nou nad druhým Atleticom Madrid 1:0 a zvýšil pred ním náskok už na osem bodov.

Pre tridsaťročného útočníka to bol už 600. gól v profesionálnej kariére a 24. ligový v tejto sezóne. Messi skóroval z priameho kopu aj v predchádzajúcich dvoch dueloch.

Stal sa prvým hráčom najvyššej španielskej súťaže, ktorý strelil gól z priameho kopu v troch dueloch za sebou.

Barcelona prišla o Iniestu

Katalánci sa vrátili z ligového súboja v Las Palmas (1:1) len v piatok ráno a v nedeľu už nastúpili na ďalší zápas v elitnej súťaži. Udržali cenný triumf aj napriek tomu, že pre zranenie prišli počas duelu o špílmachra Andresa Iniestu.

"Museli sme hrať vo štvrtok a vrátili sme v piatok ráno o piatej. Som preto hrdý na tím, ako to zvládol," citovala agentúra DPA stredopoliara Sergia Busquetsa.

"Uvidíme, čo nám ukážu lekárske testy. Najprv sme si mysleli, že to bude niečo vážne, ale ešte to skúsil. Takže teraz si musíme počkať a uvidíme, aké zlé to bude," vyjadril sa tréner Barcelony Ernesto Valverde a dodal:

"Som pyšný na spôsob, akým sme v stretnutí uspeli. Bol to veľmi dôležitý zápas. Po víťazstve máme náskok osem bodov. Ak by sme prehrali, rozdiel by bol len dvojbodový. Celý zápas boli nebezpeční, Diego Costa, Antoine Griezmann a Kevin Gameiro sú výborní hráči. Stačí im málo, aby sa dostali do šancí."

Rozdielovým hráčom bol Messi

Podľa argentínskeho trénera Atletica Madrid Diega Simeoneho bol rozdielom najmä Messi.

"Ak by mal Messi oblečený dres Atletica Madrid, vyhrali by sme 1:0 my. Je to, ako keď hrajú deti futbal na dvore. Tí, ktorí majú najlepšie dieťa, zvíťazia," povedal Simeone.

Novinári si ho logicky spýtali aj na jeho názor, či je už o titule rozhodnuté: "Barcelona zvyčajne nestráca ani štvor- alebo päťbodový náskok. Terajšie čísla vidia všetci. No my sme s nimi už v tejto sezóne raz remizovali 1:1 a herne nie je medzi nami až taký veľký rozdiel."

Lionel Messi rozhodol o triumfe Barcelony. (zdroj: TASR/AP)

Obaja tréneri si tiež vymenili niekoľko komplimentov, Simeone sa najprv pozastavil nad kolegom: "Čo Valverde dokázal s tímom je fantastické. Potom ako prišli o Neymara, zmenili rozostavenie zo 4-3-3 na 4-4-2. Vo futbale to nie je len o systéme, ale aj o hráčoch a Valverdeho tím to preukázal."

Tréner FCB zareagoval: "Oduševnený spôsob, akým Atletico hrá, je aj pre nás príklad. Spolu útočia a spolu aj bránia. A robia to už dlhý čas."