Kuzminová: Čo by ma potešilo? Keby sa viac športovalo a mali sme nové športoviská

Slovenskú biatlonistku čaká boj o prvenstvo vo Svetovom pohári.

5. mar 2018 o 20:18 Miloslav Šebela

Čo vás najviac prekvapilo po návrate z olympiády?

„Prekvapení bolo veľmi veľa. Každé ma potešilo a nechcela by som niekoho vynechať, ani ich nechcem porovnávať. Skutočne ich bolo množstvo.“

Bola to pre vás najnáročnejšia olympiáda z troch predchádzajúcich?

„To by som nepovedala. Možno v prvej disciplíne - v šprinte - ľudia čakali, že získam medailu. A keď to nevyšlo, spadlo to. Na stíhačku som už išla bez tlaku a podarilo sa mi získať striebro. Oveľa ťažšie to bolo na olympiáde v Soči, kde všetci čakali odo mňa medailu. Tam bol tlak oveľa väčší. V Pjongčangu však vládli veľmi náročné podmienky na strelnici. Z tohto hľadiska bola najnáročnejšia, pretože s tým vetrom to bola lotéria. Aj keď nakoniec všetko dopadlo veľmi dobre.“

Stále bojujete o pozíciu najlepšej biatlonistky celej sezóny, ale rovnako aj o celkové víťazstvo v jednotlivých disciplínach. Máte dostatok síl na zostávajúce tri kolá Svetového pohára?

„Mám chuť a chcem zabojovať. Veľa ľudí bolo prekvapených, keď som hovorila po návrate z olympiády, že ešte si nemôžem užívať a poľaviť v tréningu. Ale naopak, chcem, nech je tento týždeň čo najskôr za nami, nech sa vrátim do Svetového pohára, aby som si dokázala na dobrej úrovni ešte zasúťažiť a ešte trošku si užiť sezónu.

Nebyť v napätí a v nervozite. Ísť do toho s veľkým úsmevom. Určite sa budem snažiť získať veľký glóbus za celkové víťazstvo vo Svetovom pohári. Či sa mi to podarí, alebo či získam aspoň niektorý malý, to sa ukáže. Uvidíme, či mi vydržala olympijská forma.“

Je náročné udržať si ju?

„Ak počúvate svoje telo, dodržiavate regeneráciu a rady trénera, nie je to také zložité. Ale šport prináša aj prekvapenia. A aj vtedy, keď máte veľmi dobrú formu, neznamená to, že musíte zvládnuť každý štart na sto percent.“

Je pre vás náročné sa po emotívnom týždni opäť nastaviť na súťaže?

„Snažím sa. Bolo náročné zladiť tréningy aj program, ktorý ma čakal. Momentálne neviem, v akej forme som. Po návrate z olympiády som nemohla trénovať, tak ako som si predstavovala, hoci som trénovala každý deň.

Na druhej strane, tie okamihy radosti, to bolo niečo úžasné. A tieto emócie a energiu si beriem so sebou na ďalšie súťaže. Dúfam, že tam budem môcť zabojovať o pekné výsledky.“

Posledné kolo Svetového pohára bude vo vašom rodnom meste v Ťumeni. Tešíte sa?

„Určite áno, hoci zimné bežecké trate som tam ešte neskúšala. A veľmi sa tešia na tie preteky aj moji blízki, známi a kamaráti. Mám tam aj veľký fanklub. No o to viac viem, že si teraz musím opakovať, že najprv je práca, až potom zábava.“

Ako dôležitá je mentálna príprava?

„Veľmi dôležitá. Psychika je polovicou úspechu. Pokiaľ si neveríte, nie ste v pohode, tak málokedy podáte dobrý výkon. Ja sama sa snažím na tom pracovať. A hovorím si na trati, že najväčším súperom som pre seba ja sama. Snažím sa nevnímať súperky a venujem sa najmä svojmu výkonu.“

Máte aj rituál, ktorý dodržiavate? Prípadne, nosíte talizman?