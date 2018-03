Má to byť tutovka. Novým trénerom Sparty bude podľa českých médií Hapal

Český tréner doviedol slovenskú reprezentáciu do 21 rokov až na majstrovstvá Európy.

6. mar 2018 o 10:02 (aktualizované 6. mar 2018 o 11:53) Igor Dopirák

BRATISLAVA. "Klub ma najal na dva roky a určite tu zostanem do konca sezóny. Budem tvrdo pracovať, 24 hodín denne, pretože sa považujem za 'dríča'. A budem sa snažiť byť maximálne úspešný," uviedol Andrea Stramaccioni v septembri minulého roku pre Blesk.

Lenže taliansky tréner, ktorý od lanského leta koučuje Spartu Praha, sa mýlil. Jeho tímu sa nedarí, momentálne je pražský klub dokonca mimo pozícií, ktoré by mu zaručovali účasť v predkolách európskych súťaží.

A Stramaccioniho v utorok Sparta prepustila.

České médiá zároveň začali hľadať trénera, ktorý by mohol Stramaccioniho v Sparte nahradiť. A zhodujú sa na jednom mene - Pavel Hapal, súčasný tréner slovenskej reprezentácie do 21 rokov.

O tom, že sa Hapal stane novým trénerom Sparty, sú presvedčené aj stávkové kancelárie. "Tipéri svojimi vkladmi veľmi rýchlo stlačili kurz z 10:1 na 1,2:1. O najväčšom favoritovi tak niet pochýb," uviedol Miloš Novotný, bookmaker Fortuny, v tlačovej správe, citoval ho napríklad idnes.cz.

Momentálne sa už kurz pohybuje na úrovni 1,05:1, čo je tutovka. Pre porovnanie, podobný kurz bol stanovený na víťazstvo Slovenska nad Maltou či v San Maríne.

Najväčším úspechom Hapala so slovenským výberom do 21 rokov bolo kvalifikovanie sa na vlaňajšie majstrovstvá Európy, kde sa Slováci takmer dostali do semifinále.

1,05:1 je kurz na to, že sa Pavel Hapal stane trénerom Sparty Praha.

"Môže priniesť dobrú atmosféru do kabíny, komunikuje s hráčmi, dôveruje im. Keď príde do kabíny, prinesie sviežeho tímového ducha a to je presne to, čo Sparta teraz potrebuje. Slovenská dvadsaťjednotka pod ním hrala útočný futbal. Ale jeho najväčšia devíza je v jeho ľudskosti v kabíne," uviedol bývalý futbalista David Střihavka pre Blesk.

Informácie pochádzajú z webov isport.blesk.cz, idnes.cz a lidovky.cz. Ani jeden z nich ale nespresnil, či by Hapal v prípade prijatia ponuky od Sparty odišiel od slovenskej reprezentácie do 21 rokov.

Sparte patrí po devätnástich kolách piate miesto, na vedúcu Plzeň stráca priepastných štrnásť bodov.