Na prášky bola Vlhová aj tréner Magoni. Bolo to ako na kare, tvrdí Vlha

Ak budeme vo Svetovom pohári do piateho miesta celkovo a do tretieho v slalome, môžeme skákať po plafón, hovorí Igor Vlha.

6. mar 2018 o 17:29 Juraj Berzedi

Už ste urobili analýzu, prečo olympijské hry v Pjongčangu nedopadli pre vašu dcéru Petru Vlhovú podľa predstáv?

„Na najbližších pretekoch v Nemecku si chceme sadnúť s trénerom Liviom Magonim a rozobrať to. Olympiáda je špecifická, je o jedných pretekoch. Viem, že veľké mrazy liezli Petre poriadne na nervy. Mohlo ju ovplyvniť aj posúvanie pretekov. Bola tam 27 dní, po slalome mala mať štyri dni voľno pred kombináciou. Mala ísť na hokej, trochu sa vyvetrať. Keďže sa presúvali súťaže, každý deň trénovala. Bolo to celé dosť divné.“

Po olympiáde vaša dcéra hovorila, že ju nezvládnutý slalom stále hnevá. Ako je na tom teraz?

„Stále ju to v kútiku duše škrie. Prešla tridsať hodín na druhú stranu zemegule, všetci mali veľké očakávania a zrazu idete naspäť ako z pohrebu. Bola to súhra okolností, prečo to nezvládla. Pomohla jej však nedávna alpská kombinácia v Crans Montane (tretie miesto - pozn. red.). Sebavedomie jej išlo nahor.“

Piate miesto v kombinácii na olympiáde, tretie na Svetovom pohári v Crans Montane. Nebola chyba, že pred olympiádou netrénovala viac rýchlostné disciplíny?

„Ale kde ich mala trénovať? To bolo nereálne. Navyše pred pretekmi v Crans Montane sa stala neuveriteľná vec.