Niekoľko týždňov strávil v klube. Trenčín získal novú posilu z Holandska

V minulosti pôsobil aj v mládežníckej základni Heerenveenu.

6. mar 2018 o 13:24 TASR

TRENČÍN. Holandský futbalový stredopoliar Imran Oulad Omar podpísal kontrakt s AS Trenčín. Dvadsaťročný hráč prichádza do AS z druholigového holandského Achilles '29 Groesbeek.

"Imran strávil v Trenčíne niekoľko týždňov. Následne sa klub rozhodol podpísať s hráčom zmluvu na dlhšie obdobie. V prípade tohto futbalistu sa snažíme rovnako ako v minulosti nájsť zaujímavú persónu pre obdobie, ktoré je len pred nami," citoval oficiálny web AS hovorcu klubu Martina Galajdu.

Rodák z Amsterdamu odohral v minulom ročníku dvadsaťjeden zápasov holandskej Eerste Divisie. Na svoje konto si pripísal dva góly. V minulosti pôsobil aj v mládežníckej základni Heerenveenu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Je to skvelý pocit. Vnímam to ako dobré rozhodnutie. Cítim skvelú šancu na ďalší rast. Som rád, že prišla táto príležitosť. Kvalita tréningového procesu je podstatne vyššia ako vo všetkých druholigových holandských kluboch, ale aj v mnohých prvoligových," povedal Imran Oulad Omar.