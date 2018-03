Hapal už nie je trénerom dvadsaťjednotky, povedie Spartu

Pavel Hapal nahradil Taliana Andreu Stramaccioniho.

6. mar 2018 o 15:00 (aktualizované 6. mar 2018 o 15:21) TASR

PRAHA. Pavel Hapal je oficiálne nový tréner českého futbalového klubu Sparta Praha. Doterajší kouč slovenskej reprezentácie do 21 rokov podpísal so svojím novým zamestnávateľom zmluvu do leta 2020, jeho asistentom bude bývalý český reprezentant Radoslav Kováč.

Hapal nahradil v Sparte Taliana Andreu Stramaccioniho, ktorého vedenie klubu odvolalo v pondelok večer.

Už viedol prvý tréning

Hapal bol tréner dvadsaťjednotky od januára 2015, zmluvu predĺžil vo februári minulého roka po tom, ako s ňou postúpil na záverečný turnaj majstrovstiev Európy 2017 tejto vekovej kategórie.

Na šampionáte v Poľsku len tesne unikol jeho zverencom postup do semifinále.

Zmena pôsobiska sa spečatila v utorok popoludní, od 15.00 h už viedol prvý tréning v Prahe a neskôr naňho čakala úvodná tlačová konferencia v novej funkcii.

Hapal: Rozchádzame sa v dobrom

"Nebolo to jednoduché rozhodovanie, všetko sa zbehlo veľmi rýchlo. Vedenie Sparty ma kontaktovalo v nedeľu neskoro večer, skutočne som nemal veľa času na rozmýšľanie.

Sparta je pojem nielen v Česku, ale nepochybne aj v Európe, a je pre mňa obrovská výzva, trénovať takýto veľkoklub. Tento fakt v mojom rozhodovaní veľmi zavážil.

“ Ďakujem aj za krásne tri roky, ktoré som pri slovenskej dvadsaťjednotke prežil, myslím si, že boli pre obe strany úspešné. „ Pavel Hapal, tréner Sparty Praha

Rád by som sa poďakoval Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ), že mi vyšiel v ústrety a uvoľnil ma zo svojich služieb.

Ďakujem aj za krásne tri roky, ktoré som pri slovenskej dvadsaťjednotke prežil, myslím si, že boli pre obe strany úspešné.

Rozchádzame sa v dobrom a verím, že vzťahy, ktoré som si na Slovensku vybudoval, zostanú dobré aj naďalej," citovala 48-ročného českého kouča oficiálna stránka SFZ.

Server idnes.cz pôvodne informoval, že spoločne s Hapalom príde aj jeho dlhoročný slovenský asistent Oto Brunegraf.

Ten však minimálne zatiaľ zostáva pri kormidle dvadsaťjednotky a povedie ju v marcovom dvojzápase kvalifikácie ME 2019 proti Albánsku.