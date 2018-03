Tóth zvláda obrovské tréningové dávky. Je to nevídané, vraví tréner

V Juhoafrickej republike sa tvrdo pripravuje na nadchádzajúcu atletickú sezónu.

6. mar 2018

JOHANNESBURG. Už len necelý týždeň zostáva Matejovi Tóthovi do konca takmer mesačného zahraničného sústredenia.

Olympijský víťaz z Ria 2016 a majster sveta z Pekingu 2015 v chôdzi na 50 km odcestoval 15. februára do juhoafrického Johannesburgu, kde sa tvrdo pripravuje na nadchádzajúcu atletickú sezónu.

"Sústredenie plynie bez vážnejších komplikácií, som zdravý a nič ma neobmedzuje. V tréningu mám za sebou rekordné objemy.

Dva týždne za sebou som v každom z nich nachodil vyše 200 kilometrov, čo sa mi v kariére ešte nikdy nestalo. Kvalita tréningov je na solídnej úrovni, pomaly mi rastie aj forma. Prialo nám aj počasie, bolo prevažne pod mrakom, takže sa nám lepšie trénovalo,“ informoval v správe na oficiálnom webe Slovenského atletického zväzu 35-ročný Tóth, s ktorým na 25-dňové sústredenie odcestovali ďalší poprední slovenskí chodci.

Michal Morvay, Mária Katerinka Czaková a Monika Hornáková z Tóthovej skupiny kouča Mateja Spišiaka, Dominik Černý, Miroslav Úradník a Dušan Majdán, ktorých vedie duo Roman Benčík - Ľuboš Machník, a tiež nádejný dorastenec Daniel Kováč z tréningovej partie Petra Mečiara.

Príjemná únava

Päťnásobný slovenský Atlét roka a slovenský športovec roka 2016 sa pripravuje v johannesburskej takmer 1700-metrovej nadmorskej výške už štvrtý raz, no premiérovo po dvojročnej pauze.

“ Urobili sme kus dobrej a poctivej roboty. To najťažšie už máme za sebou, vyše 200-kilometrové týždňové porcie sú naozaj nevídané. „ Matej Spišiak, tréner Mateja Tótha

Je to preňho prvé dlhšie zahraničné sústredenie od olympijského triumfu v Riu de Janeiro.

"Obrovské tréningové dávky zvládam aj vďaka výbornej práci fyzioterapeuta Dávida Líšku. Prirodzene, po dvoch týždňoch tvrdej driny sa už kumuluje únava, ale nie je to nič vážne. Je to skôr príjemný pocit, keďže je to z tréningu a nie z niečoho iného,“ s úsmevom poznamenal pre web SAZ Matej Tóth.

V záverečnom týždni sa už na špeciálne súťažné tempo, keďže už onedlho sa predstaví na 37. ročníku Dudinskej päťdesiatky.

Dudinská päťdesiatka po trojročnej pauze

Olympijský šampión sa v sobotu 24. marca postaví na štart chodeckého maratónu v kúpeľnom mestečku na juhu stredného Slovenska po trojročnej pauze.

"Ak mi vydrží zdravie a všetko bude v poriadku, na Dudinskú päťdesiatku budem pripravený celkom slušne. Určite však ešte nebudem v top forme ako pred tromi rokmi, keď som utvoril slovenský rekord 3:34:38. Budem však pripravený na kvalitný výkon.

Teším sa, že budem znova na štarte mojich obľúbených pretekov. Verím, že prídem do cieľa v kvalitnom čase s pocitom, že pred augustovým vrcholom roka, európskom šampionáte v Berlíne, mám na čom stavať,“ citovala Tóthove slová stránka atletika.sk.

Tréner Matej Spišiak ocenil, že jednoročná nútená pauza na jeho zverencovi nezanechala stopy.

"Urobili sme kus dobrej a poctivej roboty. To najťažšie už máme za sebou, vyše 200-kilometrové týždňové porcie sú naozaj nevídané.

Maťo sa vrátil do starých koľají, absolvoval tréningy, ktoré sa už podobajú tým spred dvoch-troch rokov, keď bol v životnej forme. Teším sa, že mu to ide takto dobre. Síce už naňho dolieha únava, ale verím, že 24. marca príde do Dudiniec perfektne pripravený.“