Bezeková: Konečné deviate miesto? Tak to by som vopred vôbec nečakala

Druhá slovenská bežkyňa Iveta Putalová nebola so svojím výkonom na halových MS spokojná.

6. mar 2018 o 16:21 SITA

BRATISLAVA. Až dvaja Slováci sa vďaka rýchlym nohám dostali do najlepšej desiatky celkového výsledkového poradia na nedávnych halových majstrovstvách sveta v atletike v anglickom Birminghame.

Okrem skvelého šiesteho miesta Jána Volka v šprinte na 60 m slovenskej výprave vyčarila úsmev na tvárach aj Alexandra Bezeková deviatou priečkou na 400 m.

Bezeková: Prevýšilo to moje očakávania

A to 25-ročná zverenka Rastislava Miška (Atletika o. z. Košice) doposiaľ nikdy neštartovala na svetovom šampionáte - ani halovom, ani pod holým nebom.

"Určite to prevýšilo všetky moje očakávania, s ktorými som cestovala na majstrovstvá sveta. Náš skromný plán s trénerom bol potvrdiť tabuľkové devätnáste miesto s tým, že každé zlepšenie by sme brali ako veľký úspech.

A konečné deviate miesto? Tak to by som vopred vôbec nečakala," uviedla Alexandra Bezeková na tlačovej konferencii po návrate z HMS.

Bezeková sa v rozbehu blysla časom 52,78 s, v semifinále sa už nezlepšila, dobehla za 53,05 s.

Pre šprintérsku špecialistku, ktorá si v tohtoročnej hale len "odskočila" na 400 m, bola 8-hodinová pauza medzi rozbehom a semifinále príliš krátka.

Na snímke zľava Írka Phil Healyová, Britka Eilidh Doyleová, Jamajčanka Stephenie Ann Mcphersonová a slovenská bežkyňa Alexandra Bezeková v cieli rozbehu na 400 m žien na halových MS 2018. (zdroj: TASR/AP)

Nevýhodná dráha

Za svojím osobným rekordom z 20. januára z Viedne zaostala iba o 10 desatín sekundy, za národným maximom Ivety Putalovej z poľského mesta Toruň o 16 stotín.

"Na prekonanie slovenského rekordu bol priestor v rozbehu. Pomalší začiatok mi však vzal desatinku či dve, inak by to tam padlo. V semifinále sa to už nedalo.

Dostala som nevýhodnú prvú dráhu a už to nebolo v mojom podaní také svieže ako v rozbehu," vysvetlila Bezeková.

Skúsenejšia z dvojice slovenských štvorstovkárok v Birminghame Putalová potvrdila semifinálové ambície, ale s 15. miestom spomedzi 33 štartujúcich a časom 53,46 s nebola spokojná.

Dvadsaťdeväťročná zverenka Marcela Lopuchovského neobhájila 6. pozíciu z HMS v Portlande 2016, no rozhodne nesklamala.

Zdravá rivalita

"Postup do semifinále bol pre mňa základný cieľ. Spokojná nie som, chcela som lepšie umiestnenie aj čas.

Po slovenskom rekorde, myslím si, som mala natrénované na lepší výsledok. Mrzí ma, že som to nezúročila," sebakriticky skonštatovala Putalová.

Na snímke druhá zľava slovenská bežkyňa Iveta Putalová v cieli rozbehu na 400 m žien na halových MS v Birminghame. (zdroj: TASR/AP)

"Iveta mala šancu skončiť aj vyššie, ale 15. miesto na svete určite nemôže byť dôvod na smútok. Predviedla spoľahlivý výkon, avšak teraz jej chýbalo šťastie, ktoré mala na HME 2015 a HMS 2016.

Po semifinále opäť avizovala možný prechod na osemstovku. Verím, že si s trénerom Marcelom Lopuchovským všetko dobre vyhodnotia a rozhodnú sa pre správny krok.

Myslím si však, že zdravá rivalita s Alexandrou Bezekovou obom len pomáha," povedal na adresu Putalovej šéftréner SAZ Martin Pupiš na webe atletika.sk.