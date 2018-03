Detva doma otočila zápas a zdolala lídra z Nitry

Hlasy po zápase:

Miroslav Mach, tréner Nových Zámkov: "Vedeli sme, o čo v utorok hráme. Keby sme prehrali, tak asi by sme sa do play off nedostali. Museli sme vyhrať, vedeli sme, že Mikuláš prehráva. Musím chalanov pochváliť, aj keď sa nám nedarilo a puky nám preskakovali hokejky, dali sme niekoľko žrdí, bolo to také nervózne. Tri body sú pre nás super, ale musíme sa už sústrediť na zápas s Košicami, to pre nás bude rozhodujúci súboj v sezóne."

Marcel Ozimák, tréner Popradu: "Myslím si, že zápas sme nezačali zle. Mali sme aktivitu, pokúšali sme sa ohrozovať súpera, strieľať a tlačiť sa do bránkového priestoru. Aj strelecká aktivita bola na našej strane. V druhej tretine sme, žiaľ, našimi zbytočnými vylúčeniami ponúkli Novozámčanom šancu a oni ju využili. Podarilo sa im dať gól, a v podstate aj ten druhý bol po našej chybe, ale bol presilovkový. Dá sa teda povedať, že v hre 5 na 5 to nebolo zlé, až na to, že sme neboli efektívni v koncovke. Mali sme dobrý pohyb, žiaľ, v utorok bol proti aj brankár hostí. Podržal ich vo veľa príležitostiach, my sme skúšali nové veci, čo sa týka postov. Bolo nás totiž málo, chýbajú nám štyria hráči. Gratulujem súperovi k zisku troch bodov a my sa sústredíme na ďalšie dva zápasy, ktoré by už mali mať charakter play off."