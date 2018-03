Paríž zarmútil muž, ktorý provokuje, že je najlepší v dejinách

Ak by Zinedine Zidane s Realom Madrid nevyradil v Lige majstrov Paríž Saint-Germain, možno by už dnes nebol trénerom španielskeho klubu.

7. mar 2018 o 6:03 Pavol Spál

BRATISLAVA. Keď bol vlani Cristiano Ronaldo obvinený z krátenia daní, pred súdom sa bránil: „O financie sa mi starajú odborníci, ktorým platím veľa peňazí, aby svoju prácu odvádzali dobre. Študoval som základnú školu iba šesť rokov, takže jediné, čo viem, je hrať futbal.“

Známy je aj príbeh, ako Ronaldo hodil stoličku po svojej učiteľke a už nikdy sa do školy nevrátil.

Vo svojej profesii je podľa svojich slov vôbec najlepší v dejinách. „Nevidím nikoho, kto by bol lepší ako ja. Žiadny hráč nedosiahol to, čo ja. Rešpektujem názor všetkých, ale nikdy som nevidel nikoho lepšieho. Platí to v dobrých momentoch, aj v tých zlých,“ vyhlásil v rozhovore pre magazín France Football.

A vyprovokoval tak mnohých svojich kritikov, vrátane legendárneho Diega Maradonu: „Ronaldo trepe nezmysly. Ak by som hral v dnešnej dobe, tak by som bol úspešnejší ako on.“ Ozaj?