Sagan pred Tirreno - Adriatico: Toto je pre mňa skutočný začiatok sezóny

Slovenský cyklista chce útočiť na víťazstvo v etapách i bodovacej súťaži.

7. mar 2018 o 12:09 SITA

LIDO DI CAMAIORE. Úvodnou tímovou časovkou na 21,5 kilometra v Lido di Camaiore sa v stredu začne cyklistické Tirreno - Adriatico, nazývané aj Preteky dvoch morí.

Sedem etáp lemujú dve časovky a cyklisti na ceste od Tyrrhenského k Jadranskému moru absolvujú dovedna 982,5 kilometra, vrátane dvoch vyše 200 kilometrov dlhých etáp.

Medzi nimi bude aj slovenský líder tímu Bora-Hansgrohe Peter Sagan, na tradičnom jarnom podujatí z prestížnej série WorldTour sa predstaví po siedmy raz bez prerušenia.

Sagan: Až toto je skutočný začiatok sezóny

"Bude to pre mňa iné Tirreno - Adriatico ako tie predchádzajúce. Pred týmto podujatím som zvykol mať v nohách viac pretekových kilometrov vrátane destinácií ako Katar, Omán, Argentína či úvodný klasikársky víkend sezóny v Belgicku. Môj súťažný rozvrh sa však pomenil. Až Tirreno - Adriatico je pre mňa skutočný začiatok sezóny," cituje Sagana tlačová správa organizátorov podujatia.

Trojnásobný majster sveta začal európsku časť sezóny ôsmym miestom v sobotňajšej klasike Strade Bianche v Toskánsku. Ešte v januári absolvoval podujatie Tour Down Under v Austrálii, kde vyhral jednu z etáp a obliekol sa aj do zeleného dresu víťaza bodovacej súťaže.

Na Tirrene zrejme bude chcieť zabojovať aj o etapové víťazstvá či dres určený pre víťaza bodovacej súťaže. Sagan netají, že práve Tirreno - Adriatico je pre neho vhodnou generálkou na najväčšie jarné monumenty na čele s ďalšími talianskymi pretekmi Miláno - San Remo.

"Vyhral som tu štyrikrát bodovačku za štyri roky a rád by som pridal ďalší takýto dres. Chcem sa víťazne naladiť na Miláno - San Remo, preteky, na ktorých mi veľmi záleží," uviedol Sagan.

Rekord drží De Vlaeminck

Od roku 2012 ani raz nechýbal na Pretekoch dvoch morí a predviedol dovedna sedem víťazných etapových koncoviek. Predvlani útočil aj na celkový triumf, ktorý mu o jedinú sekundu vyfúkol veľký belgický rival Greg van Avermaet.

”Saganovi stačí vyhrať jednu etapu, aby sa dostal na úroveň Alessandra Petacchiho, Morena Argentina a Giuseppeho Saronniho na tretej priečke historického poradia v počte víťazných etáp.

Na prvých dvoch miestach figurujú Roger de Vlaeminck s pätnástimi víťaznými etapami a Oscar Freire s jedenástimi.

V Saganovom tíme na Tirrene nefiguruje žiadny slovenský kolega, zato nechýbajú Poliaci Rafal Majka a Maciej Bodnar, Taliani Davide Formolo a Daniel Oss, Čech Leopold König, Nemec Marcus Burghardt.

Úvodná etapa - tímová časovka na 21,5 kilometra je profilom čistá rovina. Jej začiatok je v stredu o 14.00, záver sa očakáva po 16.00.